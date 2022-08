Compartir

Linkedin Print

Organizado por la Coordinación de Acción Social, a través de la Dirección de Cuestiones de Genero, se realizó una reunión informativa sobre el programa “Acompañar” a quienes asisten a la huerta agro ecológica “Sembrando Futuro”.

Recordemos que la Municipalidad de Formosa, firmó un convenio con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y en ese marco se continúa con el relevamiento pertinente para detectar a personas en situación de violencia que son las destinatarias de este beneficio. Para otorgarlo se realiza un relevamiento, seguimiento, acompañamiento e inscripción que permite acceder al programa “Acompañar” destinado a mujeres y diversidades.

La Directora de Cuestiones de Género de la Municipalidad de Formosa, María Silvia Carrizo resaltó el hecho de que este departamento ubicado en el barrio La Alborada (Diagonal y Beruti) se constituye actualmente como una unidad de ingreso y acompañamiento al mencionado programa Nacional que se encarga de otorgarle un financiamiento a persona que se encuentran en situación de violencia de género y se trata de un monto equivalente un salario mínimo mensual durante seis meses.

En ese marco, comentó que desde que inició este convenio “ya han resultado beneficiarias del mismo unas 500 personas aproximadamente, cifra que no solo nos habla de la cantidad de casos de personas en situación de violencia y vulnerabilidad sino también de vidas que han tenido acceso a un respaldo económico por parte del Estado, además de un acompañamiento ante cada situación particular a través de diferentes herramientas que ofrece el municipio. En este contexto nos encargamos de brindarles una serie de talleres a las personas que resultan beneficiarias para lograr el acompañamiento del que se habla”, comentó María Silvia antes de profundizar en las características de los mismos y, seguidamente, comentó que “uno de los talleres que ya se vienen realizando se da en la huerta agroecológica `Sembrando Futuros’. En este espacio se proporciona a estas personas un conocimiento vinculado al trabajo con la tierra, aprendiendo a sembrar y cosechar y, además, se les entrega semillas para que ellas puedan crear una huerta en sus propios hogares”, resaltó.

En este marco de actividades proporcionadas por el organismo municipal, la Dra. Carrizo comentó que las huertas no son los únicos talleres que se les ofrece a esta población considerada “en situación de vulnerabilidad”, sino que se intenta ofrecerles todo lo que los recursos que posee el municipio permita brindarles.

La funcionaria explicó que el objetivo de estas actividades no apunta únicamente a impartir conocimiento sino también a “generar espacios en los que puedan compartir entre ellas, ir orientándolas hacia una independencia económica, la soberanía alimentaria, la sustentabilidad, etc.

Compartir

Linkedin Print