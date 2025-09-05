Reunión técnico-pedagógica sobre la enseñanza de matemáticas en la primaria

Se llevó a cabo una reunión técnico-pedagógica de gran relevancia para la educación primaria, encabezada por el Director de Nivel Primario, Prof. Juan Ignacio Meza, bajo la órbita del Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia de Formosa.

Del encuentro participaron el equipo técnico de la dependencia ministerial, representado por la Secretaria Técnica Lorenza Sosa Aguilar, Juan Pérez y Alejandro Palavicino. Por la otra parte, estuvieron presentes los profesores Ana María Ramírez Zarza y José Yorg, autores del Dossier pedagógico de contenidos matemáticos prioritarios para 6° grado de la primaria.

El objetivo central de la reunión fue compatibilizar el Dossier con el documento de lineamientos de Matemática vigente en la provincia de Formosa, en el marco de una estrategia de fortalecimiento de la enseñanza de esta disciplina clave en la formación de los estudiantes.

El encuentro, que se desarrolló en un clima distendido, cordial y constructivo, concluyó con importantes acuerdos:

Integrar ambos documentos para articular una propuesta pedagógica unificada.

Generar un aula piloto de experimentación de implementación, donde se pondrá a prueba la experiencia para su estudio, monitoreo y evaluación de resultados e impacto pedagógico y didáctico.

Esta iniciativa representa un paso firme hacia la innovación educativa en la enseñanza de la Matemática, priorizando la calidad de los aprendizajes y el compromiso institucional con el futuro de los niños y niñas de Formosa.

Al concluir la importante reunión, los docentes Ramírez Zarza y Yorg se mostraron felices y expresaron su agradecimiento por la atención prestada al Dossier que ambos elaboraron y por las medidas de implementación al trabajo que surgió desde las aulas de la escuela N ° 532 «Dr. René Favaloro», trabajo que plantea el abordaje teorico-práctico de la enseñanza de las matematicas.