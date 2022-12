Revelaron cómo hizo Shakira para descubrir la infidelidad de Gerard Piqué

Fueron muchas las parejas que decidieron separarse a lo largo de 2022, pero pocas generaron tanto revuelo como Shakira y Gerard Piqué. Luego de 12 años juntos y con dos hijos en común, el amor se terminó en medio de rumores de infidelidad de parte del futbolista. Aunque ambos prefirieron mantener su intimidad lo más alejada posible de la prensa, gran parte de lo sucedido se conoció debido a los programas televisivos e influencers dedicados a la farándula. Recientemente, trascendió la extraña manera en la que la barranquillera descubrió que su pareja le era infiel.

A mediados de este año, los titulares de noticias de todo el mundo se vieron invadidos por la inesperada separación de Shakira y Piqué. Las versiones que explicaban la crisis dentro de la pareja eran muchas, pero la que más fuerte resonaba era que el deportista español la engañaba hacía varios meses. Aunque intentaron ignorar la situación, la intérprete de “Te aviso, te anuncio” terminó por emitir un comunicado en el que confirmaba el final de la relación y en el que pedía respeto por su intimidad.

Su pedido no fue suficiente para frenar los debates y diversas teorías que recorrían tanto las redes como los medios. Finalmente, se sintió lista para hablar de manera pública y dio una extensa nota para la revista Elle España en donde reflexionó sobre lo duro que fue atravesar el final de su vínculo envuelta en un circo mediático al mismo tiempo que intentaba proteger a Sasha y a Milán, sus dos hijos.

En base a sus escasas declaraciones y a algunas “pistas” que los fans encontraron en entrevistas anteriores al estallido del escándalo, hubo quienes comenzaron a reconstruir qué fue lo que realmente ocurrió. Y, en las últimas horas, Keren -la influencer del espectáculo conocida como Chismesdeker en las redes sociales- compartió una inesperada revelación.

“Parece que descubrió la presencia de Clara Chía Martí -la nueva novia de su ex- en su casa porque se dio cuenta de que alguien estaba consumiendo los alimentos de la heladera que a Piqué no le gustaban”, explicó. El origen de dicha suposición nace de una declaración que la autora de Dónde están los ladrones hizo en mayo, cuando le preguntaron sobre un simbolismo en el video de “Te Felicito”.

En el videoclip de la canción en la que habla de mentiras y traición, Shakira abre una heladera solo para encontrarse la cabeza de Rauw Alejandro, el músico con el que colaboró para el tema. En diálogo con Alison Hammond en el programa británico This Morning (ITV), la periodista quiso saber qué significaba dicha escena. “Iba a la nevera para encontrar la verdad”, disparó la colombiana.

Así surgió la explicación de que las sospechas de Shakira sobre el accionar de quien entonces era su pareja nacieron cuando empezó a notar que faltaban ciertos alimentos que ella no comía y que a Pique no le gustaban. Por el momento, son todas especulaciones y lo que sucedía realmente a puertas cerradas nunca se sabrá realmente.

Relacionado