Revelaron la actitud que adopta Jack Doohan cuando le nombran a Franco Colapinto

La encrucijada de Alpine crece a medida que avanza el calendario de la Fórmula 1. Jack Doohan, quien protagonizó un importante accidente en las prácticas libres del Gran Premio de Japón, sigue con un rendimiento irregular y los rumores sobre que puede ser reemplazado por Franco Colapinto, quien hoy ocupa el rol de reserva, aumentan semana a semana. Ahora, Ben Hunt, reconocido periodista británico, aseguró que el australiano está sintiendo la presión del argentino de forma contundente y que su actitud cambia completamente cuando se habla del pilarense.

El cronista, que escribió más de seis libros de la F1 y es editor jefe en el medio especializado Motorsport, brindó detalles del presente del joven de 22 años. «Creo que es interesante, ¿no?, porque Colapinto definitivamente está acechando en el fondo“, comentó en el podcast de Joe Allen on F1, importante comentarista de la categoría para la televisión inglesa.

Allí, en medio de un análisis exhaustivo sobre el inicio de los rookies en la temporada 2025 de la Máxima, Hunt profundizó en la presión que está soportando Doohan y confesó cuál es la postura que toma cuando le preguntan sobre el argentino. “Y lo he visto, Doohan puede estar relajado y cómodo y, de repente, se menciona el nombre de Colapinto en una conferencia de prensa o cuando él está presente, y todo su comportamiento cambia”, reveló.

“Sabe que este tipo lo presiona y vive en su cabeza. Eso es básicamente lo que está pasando. Y necesita dejar de lado ese ruido y concentrarse únicamente en lo que está haciendo”, agregó sobre el delicado momento que está soportando el australiano. Al mismo tiempo, dio su postura sobre lo que necesita para poder cambiar el rumbo: “Sí, cometió un error. Perdió el auto, pero necesita estar cubierto. Él necesita tener un fin de semana o un par de fin de semana limpios, marcar unos puntos y mejorar progresivamente. Pero él necesita bloquear todo el ruido y eso es probablemente lo más difícil hasta ahora”.

Precisamente, Doohan habló en la conferencia de prensa previa al inicio de la actividad en el Gran Premio de Bahréin e hizo hincapié en poder finalizar un fin de semana sin errores. “Tengo muchas ganas de tener un fin de semana limpio, de ponerlo todo en orden. Y sí, esta semana tenemos la oportunidad perfecta para volver a tener un fin de semana completo de carreras. Y tengo muchas ganas de volver a Bahréin, como ya han mencionado. Hoy hicimos pruebas en un sitio donde creo que hacía 25 grados más. Así que va a ser muy diferente y el equilibrio, la sensación y el agarre del coche van a ser terribles”, expresó.

A esto, sumó: “Siendo sincero, cada fin de semana han tenido sus ventajas y sus aspectos positivos, que han sido lo más importante. Y creo que, mientras aprendas de los contratiempos, las cosas que puedes mejorar, cómo acercarte y digerirlas, podrás asegurarte de dónde vienen esos aspectos positivos y cómo replicarlos. Y lo más importante este fin de semana es organizarlo todo, que sea tranquilo de principio a fin. Sigo mejorando y acercándome cada vez más para que podamos empezar a conseguir ese paquete completo”.

No obstante, las especulaciones que rodean la butaca titular de Doohan en Alpine no cesan y nombres importantes del paddock reflexionaron sobre la disyuntiva en la escudería francesa. Uno de ellos fue el expiloto Ralf Schumacher, quien puso en tela de juicio los ensayos TPC (Test Previous Car) que realizó Colapinto en Monza e indicó que esto fue un indicio de lo que puede llegar a ocurrir en el equipo.

A su vez, Johnny Herbert, otro excorredor de la Máxima, criticó con fiereza las actuaciones del australiano, puntualizando en su choque en Suzuka: “Es un accidente vergonzoso porque te hace parecer tonto. No lo ayuda en su situación, con todos los rumores sobre Franco Colapinto y Flavio Briatore”.

Doohan buscará cambiar el rumbo de su inicio en la categoría en el GP de Bahréin, la cuarta jornada del calendario de la Fórmula 1. Vale recordar que en el Circuito Internacional de Sakhir se llevaron a cabo los test de pretemporada del Gran Circo, donde el australiano completó buenos resultados.

De esta manera, intentará sumar los primeros puntos en la F1: abandonó en Australia tras accidentarse en la primera vuelta bajo la lluvia; chocó en la carrera sprint de China con Gabriel Bortoletto y volvió a ser sancionado en la principal por obstaculizar en frenada a Isack Hadjar; y terminó decimoquinto en Japón, después de protagonizar un golpe brutal en las prácticas libres