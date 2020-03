Revelaron la reacción de Messi cuando le propusieron bajarse el salario un 70%

Compartir

Ayer, los futbolistas del Barcelona anunciaron que se reducirán el salario un 70% para evitar que el club entre en una crisis financiera debido a la suspensión del fútbol que lleve a despidos masivos de empleados. La semana pasada, la propia institución había anticipado mediante un extraño comunicado que esta medida se aplicaría, pero no daba detalles de los montos que se recortarían.

Lionel Messi y sus compañeros publicaron hoy una carta en donde se explica que fueron ellos quienes tomaron la decisión y que en ningún momento hubo figuras que se opusieran, como se instaló en un primer momento desde la propia dirigencia culé.

¿Cómo surgió

la medida?

En una entrevista al sitio catalán Sport, el presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, contó detalles de cómo fue que surgió la medida final: “Esta propuesta llegó de los capitanes”. La primera reunión, convocada por la dirigencia fue el 20 de marzo y allí, según explicó, todos comprendieron la necesidad de esta medida: “Desde el primer momento, Messi dijo que hay que hacer esto”.

El máximo dirigente destacó la actitud del máximo goleador de la historia del Barcelona por haber entendido la situación y por querer colaborar desde el primer minuto. Además, remarcó la importancia que tiene esto para las cuentas de la institución: “Seríamos unos administradores irresponsables si no hubiéramos puesto en marcha esta rebaja. La situación económica es difícil y había que poner todas las medidas para proteger al club”.

En el comunicado que difundieron los integrantes del plantel azulgrana hay una crítica a la dirigencia: “No deja de sorprendernos que desde dentro del club hubiera quien tratara de ponernos bajo la lupa e intentara sumarnos presión para hacer algo que nosotros siempre tuvimos en claro que haríamos”.

Con respecto a esto, Bartomeu fue directo: “Quizás se han molestado por cosas que ha dicho gente de dentro y de fuera el club que no tienen toda la información, pero las negociaciones las llevábamos solo Oscar Grau y yo, y nosotros no hemos dicho nada”.

El próximo objetivo de los clubes españoles será acordar el reinicio de la actividad. Ante esto hay varias propuestas, desde anular la temporada, hasta darla por finalizada con la tabla actual. “No queremos que sea a puerta cerrada ni jugaremos partidos cada 48 horas. Creo que no jugaremos el primer partido hasta finales de junio, como mínimo. Es el escenario que ahora nos planteamos”, señaló Bartomeu.

Tanto Barcelona como Messi ya habían emprendido otras medidas solidarias ante la crisis desatada por la pandemia del coronavirus. El club puso sus instalaciones al servicio del Departamento de Salud del Gobierno regional catalán y, además, lanzó un programa para hacer un seguimiento de los socios mayores de 80 años, que son una de las poblaciones de mayor riesgo de la epidemia. El rosarino, por su parte, donó un millón de euros para el Hospital Clínic de Barcelona y otro centro médico de la Argentina.

En España ya se han registrado más de 85 mil casos de coronavirus y han muerto más de 5 mil personas, siendo el segundo país con mayor número de víctimas fatales del planeta, sólo por detrás de China y el tercero a nivel infectados, por debajo de Italia y Estados Unidos.