Revelaron qué hicieron Icardi y la China Suárez con las pertenencias de Wanda

En medio del interminable conflicto judicial, familiar y mediático que tiene como protagonistas a Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez, una nueva revelación volvió a agitar las aguas: las pertenencias de lujo de la empresaria, entre ellas su reconocida colección de carteras, fueron embaladas y guardadas en un cuarto al que llaman “el cuarto oscuro”. Así lo aseguró el periodista Gustavo Méndez en el programa Mujeres Argentinas (Eltrece), donde brindó detalles sobre el estado y el destino de los objetos que la conductora dejó en la casa de Estambul, la misma que compartía con el futbolista antes de su separación.

Según explicó el periodista al aire, las carteras están organizadas y selladas en tuppers grandes transparentes, etiquetadas y alejadas del resto del mobiliario, en una habitación de acceso restringido y fuera de uso cotidiano. “Puerta blanca, picaporte de metal, unas zapatillas, muchas cosas de marca… Está todo embalado”, relató el periodista ante la consulta de la conductora María Belén Ludueña, que pidió ver las imágenes del lugar en privado, ya que Méndez relató que no podía mostrarlas al aire.

En el cuarto oscuro se encuentran, según el panelista, no solo los bolsos, sino también zapatos, ropa y otras pertenencias de la empresaria. “Wanda, tus cosas están embaladas en el cuarto oscuro. Así le llaman Mauro y la China Suárez”, lanzó el flamante integrante del ciclo televisivo, confirmando la existencia de ese sector reservado en la propiedad de Turquía.

La China Suárez no tendría intención de usar ni de exhibir los accesorios de Wanda Nara, principalmente porque los considera piezas de colecciones anteriores. Gustavo Méndez explicó que, en lugar de apropiarse de lo ajeno, la actriz recibió de su pareja una serie de regalos exclusivos, que consolidan su lugar en la vida de Icardi y que marcan un quiebre con el pasado.

En ese sentido, el futbolista le obsequió a la actriz la nueva colección de carteras de tres marcas internacionales de lujo: Gucci, Prada y Hermès, las cuales ni siquiera se pueden conseguir desde el país. “Mauro Icardi le compró la nueva colección de carteras a la China Suárez. Es muy generoso, como lo era con vos”, dijo el periodista al dirigirse directamente a Wanda desde el estudio de Mujeres Argentinas.

Desde hace años, Wanda Nara mostró de manera pública su fanatismo por los bolsos de lujo. Exhibió en redes parte de su colección, posó junto a vitrinas repletas de objetos de marca, y llegó a declarar que las carteras son su gran debilidad. Por eso, el hecho de que hayan sido embaladas fue visto por algunos como una ofensa.

No es la primera vez que la conductora de la próxima edición de MasterChef Celebrity (Telefe) denuncia el uso indebido de sus pertenencias. En el pasado, instaló puertas blindadas y sistemas de vigilancia remota en sus propiedades de Milán y Estambul, tras advertir movimientos extraños en sus casas cuando no se encontraba presente.

Por su parte, la China Suárez voló recientemente a Buenos Aires para festejar el cumpleaños de su hija Rufina, fruto de su relación anterior con Nicolás Cabré. Según cerró el periodista en su columna, el plan de la actriz es regresar a Turquía para pasar las vacaciones de invierno junto a sus tres hijos, lo que confirma que se ha instalado de manera estable en la residencia del futbolista, que continúa con sus entrenamientos en el Galatasaray.

Cabe recordar que Mauro Icardi está regresando de una dura lesión en la rodilla por la que debió ser intervenido quirúrgicamente. No disputa un partido oficial desde el 7 de noviembre de 2024, en la victoria por 3 a 2 contra el Tottenham y aún no hay una fecha oficial pautada para su retorno a las canchas.