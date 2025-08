Revertir vetos: «Dependerá de cuántos diputados hay dispuestos a venderse»

El diputado nacional Fernando Carbajal (UCR) dialogó con el programa radial “Exprés en Radio” de FM VLU 88.5, donde se refirió al veto presidencial a la reforma de la ley de jubilaciones, a la Asamblea Constituyente en Formosa y a las perspectivas de la oposición de cara a las próximas elecciones nacionales.

Carbajal no se mostró sorprendido por el veto del presidente de la Nación a la reforma de la ley de jubilaciones. “Ratifica su línea de crueldad y la importancia que para él tiene dar esta batalla cultural, aunque sea machucando gente en el camino”, expresó.



El legislador de la Unión Cívica Radical desestimó los argumentos del Gobierno sobre la falta de financiamiento de la medida y explicó que los recursos provendrían del aumento en la recaudación por el efecto de la inflación. Además, sugirió que el Gobierno podría utilizar fondos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que, según denuncias, se están utilizando para “perseguir opositores políticos”.

En este sentido, aseguró que la oposición trabajará en el Congreso para insistir en la ley y buscará el “rechazo de los vetos”.

No obstante, se mostró cauto sobre el resultado y afirmó que este dependerá de “cuánta plata el Gobierno pone y cuántos diputados hay dispuestos a venderse”. Por último, indicó que la sesión para tratar este tema será el próximo miércoles, donde el desafío será obtener el quórum y los dos tercios necesarios para anular el veto.

Críticas a la reforma

constitucional en Formosa

Respecto al inicio de la Asamblea Constituyente en Formosa, el diputado nacional fue contundente: “No tengo ninguna expectativa, la verdad. Me parece que lo que va a hacer es mucho circo con poniendo cosas que suenan bien a los oídos que después no se cumplen”.

Carbajal sostuvo que el único propósito del gobernador Gildo Insfrán es “ejercer el derecho a su propia reelección”.

Sostuvo que se buscará “cristalizar la estrategia de poder decir que reformaron la Constitución, que cumplieron con el fallo de la corte, que limitaron la reelección” y que, de esta forma, el Tribunal Electoral pueda habilitar una nueva candidatura de Insfrán.

Hacia un “tercer

espacio” nacional

En el plano nacional, Carbajal se refirió a la conformación de un “tercer espacio” político. “Está claro que el kirchnerismo es una etapa superada y que el mileísmo no tiene capacidad de resolver los problemas del país”, afirmó el diputado, que señaló a la pobreza, el desempleo y la recesión como pruebas de esta situación.

El legislador dijo que acompañará la decisión que tome el partido en las elecciones nacionales, siempre y cuando esté en sintonía con la línea de “construir el futuro sin kirchnerismo y sin mileísmo”. En este sentido, descartó una alianza con los libertarios. “Es una indignidad del radicalismo hacer acuerdos con los libertarios”, afirmó.

Finalmente, Carbajal dijo que su espacio trabaja en un proyecto nacional con miras al año 2027, en el cual ya hay varios gobernadores y figuras como Facundo Manes.

El objetivo, explicó, es “construir un frente democrático, progresista que quiera cambiar las cosas, que mire el país solidario y el país productivo, que es lo que mi ley no mira y al kirchnerismo no le importa”.