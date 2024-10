Revés para Cristina: Casación validó la confesión del financista K Clarens

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este jueves tres quejas presentadas por los abogados de Cristina Kirchner, el empresario K Cristóbal López –por la constructora CPC S.A.- y Mario Rovella –de la empresa Rovella Carranza S.A- en la causa de los Cuadernos de ls Coimas.

De esta forma, Casación validó la confesión del arrepentido financista K Ernesto Clarens quien entregó un detallado esquema de pago de coimas a cambio de una futura reducción de penas.

La resolución fue tomada por Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, con intervención de los doctores Carlos A. Mahiques, Gustavo M. Hornos y Guillermo J. Yacobucci y constituye un nuevo revés para la ex presidenta que sigue buscando retrasar el juicio oral más por corrupción más grave de los que debe enfrentar.

Las resoluciones fueron dictadas en el marco de la causa CFP 13816/2018, que es un desprendimiento de la investigación iniciada por el fallecido Juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli ante la presunta asociación ilícita, en la que fueron involucrados la ex Presidenta, el ex Ministro de Planificación Julio De Vido, y otros funcionarios y empresarios. La finalidad habría sido organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal, que desarrolló sus actividades aproximadamente desde principios del año 2003 hasta noviembre del año 2015.

El financista Ernesto Clarens logró ser aceptado como arrepentido por Bonadio, en 2018.

En este expediente, acumulado a la causa “Cuadernos”, se investiga concretamente el sistema de recaudación ilegal en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal Nacional, vinculado con las obras públicas civiles adjudicadas en el marco de la Dirección Nacional de Vialidad. Se trata de la causa CFP 13816/2018 “FERNÁNDEZ, Cristina Elisabet y otros s/cohecho y aceptación de dádiva’ que es parte del juicio oral por la Cuadernos.

Se trata del tramo sobre la cartelización de la obra pública que se arreglaba con el ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción para direccionar los contratos públicos y se la bautizó “La Camarita”.

En esta parte del caso se atribuyen a la Dra. Cristina Fernández de Kirchner ciento setenta y cinco presuntos actos de cohecho pasivo y más de doscientas recepciones ilegales de dinero, todo un récord judicial.

En su planteo, la ex Presidenta, cuestionó la validez del requerimiento de elevación a juicio Fiscal y los actos que fueron su consecuencia. Asimismo, planteó una excepción de litispendiencia y pidió la unificación de juicios con las causas conexas 9608/2018 y 13820/2018.

Por su parte, los abogados de Cristóbal López consideraron nulas las declaraciones prestadas por el financista Ernesto Clarens como imputado colaborador, en cuanto involucraron a su asistido, y los actos que fueron fruto de aquel testimonio en relación al empresario.

En ambos casos, la Fiscal de juicio Fabiana León y la querella (Unidad de Información Financiera) se opusieron a las solicitudes de las defensas y el Tribunal Oral Federal N° 7, integrado por los jueces Méndez Signori, Canero y Castelli, rechazó los planteos.

Ante las presentaciones los jueces Hornos y Yacobucci de Casación -que conformaron el voto mayoritario-, entendieron que las decisiones impugnadas “no constituyen sentencias definitivas ni equiparables a tal, y que no se advertía la existencia de una cuestión federal de entidad suficiente, ni la concurrencia de alguna circunstancia que permita hacer una excepción en el caso”. El juez Mahiques votó en disidencia.

Por otro lado, en lo que respecta a Mario Rovella, los abogados presentaron una excepción de falta de acción y el pedido de sobreseimiento, con fundamento en que respecto al empresario se está incurriendo en una doble persecución penal. Dijo que los hechos “serían materialmente idénticos a los abordados en otros expedientes que tramitaron ante el Juzgado Federal N° 5 de la Ciudad de Buenos Aires y el Juzgado Federal de San Luis, en los cuales fue sobreseído”.

En este incidente también los acusadores dictaminaron en contra de la pretensión del imputado y el Tribunal de Juicio no hizo lugar a lo solicitado.

Ante la queja de la defensa, los magistrados de la Cámara Federal de Casación Penal, en este caso por unanimidad, rechazaron de plano la pretensión y avalaron el criterio del Tribunal Oral que no admitió el recurso de casación intentado.