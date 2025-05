Revista de la UNCUYO publicó entrevista a Buchbinder realizada durante su visita a la UNaF

La Revista de Historia Americana y Argentina de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) publicó la extensa entrevista con el licenciado y doctor en Historia Pablo Buchbinder, investigador principal del Conicet con asiento en el Instituto de Historia Argentina y Americana E. Ravignani, realizada durante la celebración de tres años de la defensa de la autonomía en la Universidad Nacional de Formosa (UNaF).

Desarrollada y escrita por el licenciado Sergio Guzmán, la entrevista, que originalmente había sido publicada en una versión acotada en la página web de la UNaF, ahora se presenta de manera más completa, abordando temas sobre la autonomía universitaria, el contexto de las universidades en América Latina, y el trabajo de investigación de Buchbinder, un destacado experto en historia de universidades argentinas.

“Fue una alegría enorme enterarme que la revista de Historia Americana y Argentina de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, cuando les mandé el material a fines del año pasado, me respondieron rápidamente que lo habían aceptado, pidiéndome que reescriba una introducción a la entrevista, el contexto de cómo se dio y, por supuesto, querían el material completo”, comentó el licenciado Guzmán.

Recordó que “yo lo había publicado en la página oficial de la Universidad Nacional de Formosa, pero en una versión acotada, lo que me pedían de la revista científica era una versión mucho mayor y completa de esa entrevista y que abarcaba varios aspectos de esa conversación que tuve con Buchbinder ese mismo 24 de septiembre, en ocasión de la celebración de los tres años de la defensa de la autonomía que se celebró en la UNaF”.

Ese día, “se inauguró la calle interna Autonomía Universitaria, también el cruce de 24 de Septiembre, que es otro de los pasajes que recibe ese nombre, y donde Buchbinder vino a dar una conferencia relacionada con todo esto, justamente a partir del peso que él tiene como docente investigador, como investigador del CONICET y además como experto en historia de las universidades argentinas”.

Explicó que “hice un replanteamiento de ese texto, escribí una nueva introducción, también trabajé en los otros momentos de la entrevista que no fueron publicados en nuestra universidad y decidí usar todo ese material que es una conversación de una hora quince, una hora y media más o menos con Buchbinder y el reflejo de esa conversación es lo que está publicado en la revista científica de la UNCUYO”.

“Es un honor para mí haber sido uno de los interlocutores de esa charla –subrayó el licenciado Guzmán, quien se desempeña en la Radio UNaF 102.3- y sobre todo poder reflejar el contexto y la actualidad de la Universidad Nacional de Formosa, su historia a partir de la conferencia de este destacado investigador, que además ha sido tomado en cuenta por una revista científica de prestigio que, desde su consejo editorial, ha decidido publicarla”, concluyó.

Artículo: https://revistas.uncu.edu.ar/ojs/index.php/revihistoriargenyame/article/view/8833/7315