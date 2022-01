Riacho He Hé: aprehendieron a tres personas que ingresaron con armas de fuego a un campo privado

Compartir

Durante una recorrida en prevención de ilícitos, la Policía aprehendió a tres hombres y secuestró armas de fuego, cartuchos, cuchillos, dos motocicletas y otros elementos.

En el marco de las políticas públicas en materia de seguridad, la Policía de Formosa lleva delante distintos operativos de seguridad en zona urbana, en rutas y zona rural con el objetivo de prevenir ilícitos, como así preservar la flora y fauna de nuestro territorio.

En esa línea de trabajo, el martes último, a las 19:40 horas, efectivos de la Comisaría Riacho He Hé se encontraban de recorrida sobre la Ruta Provincial N° 2.

Al llegar al Riacho Malvinas, observaron que tres personas en dos motocicletas ingresaron a un campo privado portando armas de fuego.

Al advertir esa situación, demoraron a ambos sujetos. Al preguntarles si solicitaron autorización al propietario y/o encargado de campo para ingresar, expresaron que no solicitaron autorización.

Se trataba de un hombre de 52 años que tenía en su poder una escopeta calibre 16, cargada con un cartucho del mismo calibre. Asimismo, en una mochila tenía más cartuchos calibre 16, dos cuchillos, dos carpas, cuatro cuerdas con anzuelo y dos linternas.

La otra motocicleta estaba al mando de un hombre de 48 años, quien estaba acompañado de un sujeto de 38 años, portando un rifle calibre 22, 11 cartuchos del mismo calibre, y una mochila en el cual tenía dos vinos y cuatro latas de cerveza.

Al requerirles las documentaciones de legítimo usuario de las armas de fuego conforme legislación vigente, no contaban con ninguna documentación.

En consecuencia, se procedió a la aprehensión de los tres sujetos y secuestro de todos los elementos que tenían en su poder, iniciándose al respecto una causa judicial, quedando todo en manos de la justicia.

