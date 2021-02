Riacho He Hé continúa siendo una de las localidades con mayor aporte al Plan Nutrir

Compartir

El intendente riachense Rubén Solalinde destacó la importancia del trabajo de las familias paipperas en la localidad.

“Las familias paipperas de Riacho He Hé se han convertido en una de las principales proveedoras del Plan Provincial Alimentario Nutrir”, expresó el jefe comunal y agregó que “esto no es fruto de la casualidad, sino de la planificación del Modelo Formoseño”.

Puso de resalto que “gracias al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, los productores pueden recibir las semillas, como así también el acompañamiento técnico, la preparación del suelo y los demás factores que les brindamos desde el Municipio”.

En ese sentido, informó que aportan al Plan Nutrir desde el año 2017 y que “en todos estos años hemos superado las 100 toneladas de alimentos, una cifra impresionante e importante”.

También hizo mención que hasta el día de la fecha son 242 las familias paipperas de esa localidad que aportan a ese beneficio social y añadió que “el envío se realiza dos veces por semana y tiene costo cero para el productor”, ya que “desde la Municipalidad de Riacho He Hé vamos a cada chacra, buscamos los productos, acercamos al mercado municipal, embalamos y posteriormente enviamos”, explicó.

En cuanto a las ganancias de los productores paipperos, dijo que “los mismos ya han superado los 30 millones de pesos por venta de productos al Plan Nutrir”.

Con respecto a los productos que comercializan, el intendente Solalinde mencionó cebollas, papas, mandiocas, batatas, zanahorias, zapallos, calabazas, melones, sandias, bananas, entre otros.

Por otra parte, dio a conocer que a los aportes al Plan Nutrir se sumaron huevos caseros. “El mes pasado se enviaron 12 mil de ellos, de los más de 60 mil que lograron producir las familias paipperas de la localidad”, destacó a esta Agencia el jefe comunal.

