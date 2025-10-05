Riacho He Hé: detuvieron a un hombre con pedido de captura por violencia de género

Efectivos de la Comisaría “Agente Daniel Juárez” de la localidad de Riacho He Hé llevaron adelante la aprehensión de un hombre de 32 años que presentaba pedido de detención en el marco de una causa judicial por Lesiones en contexto de Violencia de Género. El procedimiento se concretó durante la mañana del viernes, como parte de las tareas investigativas y de control que desarrolla la fuerza en la zona.

De acuerdo con lo informado por fuentes policiales, el sujeto era buscado desde hacía varios días tras ser requerido por la Justicia en el marco de una causa que se instruye por hechos vinculados a violencia de género. La orden de detención fue emitida por el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1 de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Clorinda, luego de que se reunieran los elementos necesarios en la investigación que se encuentra en curso.

Una vez identificado y detenido, el hombre fue trasladado hasta el hospital local, donde se le practicó el examen médico de rigor para constatar su estado de salud. Posteriormente, fue conducido hasta la sede policial, donde se le notificó formalmente la causa judicial en su contra y quedó alojado en una celda de la dependencia, a disposición del magistrado interviniente.

Desde la fuerza provincial destacaron la importancia de este tipo de procedimientos, que se enmarcan en las políticas de prevención y abordaje de los hechos de violencia de género, una problemática que continúa siendo prioridad en la agenda de seguridad y justicia. Además, recordaron que la actuación policial se desarrolla en coordinación con las autoridades judiciales competentes y con total respeto a las normativas vigentes en materia de derechos humanos y protección de las víctimas.

Con esta intervención, la Policía de Formosa reafirma su compromiso en la lucha contra la violencia en todas sus formas, reforzando los mecanismos de respuesta inmediata ante denuncias y requerimientos judiciales, con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de las personas en situación de vulnerabilidad.