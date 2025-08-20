Riacho He-Hé devastada por la tormenta: daños materiales, pero sin víctimas que lamentar

La localidad de Riacho He-Hé, una de las más afectadas por la reciente tormenta que azotó la provincia, se encuentra en plena fase de recuperación. Afortunadamente, a pesar de los severos daños materiales, no se han reportado víctimas ni heridos, un hecho que el intendente Ramiro Figueredo calificó como una «bendición». En una entrevista con el programa radial Exprés En Radio, el intendente brindó detalles de la situación y del arduo trabajo que se realiza para restablecer los servicios.



El impacto de la tormenta en Riacho He-Hé fue significativo: más de 20 viviendas sufrieron destrozos parciales o totales en sus techos, muros cayeron y un gran número de árboles y postes de electricidad cedieron ante la fuerza del viento.





El intendente Figueredo destacó la respuesta inmediata de las instituciones gubernamentales provinciales, que permitió evitar tragedias mayores, como electrocuciones, a pesar de la cantidad de cables y postes en el suelo.



Trabajo a Contrarreloj para Restablecer los Servicios



Uno de los principales desafíos ha sido la caída del servicio de energía eléctrica. Si bien el centro de la localidad recuperó el suministro en la tarde de ayer, el 90% de las colonias rurales sigue sin luz. Equipos de REFSA, la municipalidad, Vialidad y personal de localidades vecinas como Laguna Blanca, Clorinda y Formosa están trabajando incansablemente para levantar las columnas caídas y reponer el tendido eléctrico.



El intendente subrayó la urgencia del trabajo, pensando en las familias que dependen de la electricidad para refrigerar alimentos y, en particular, aquellos que requieren medicamentos refrigerados, como la insulina para personas con diabetes.

Se estima que a lo largo del día se podría restablecer el servicio en un 70% u 80% de las colonias, aunque el intrincado entramado eléctrico del área podría dificultar llegar al 100% de cobertura de forma inmediata.



La Solidaridad como Eje de la Recuperación



El trabajo de asistencia no se detiene. El intendente Figueredo informó que se ha recorrido entre el 70% y 80% de las familias afectadas. Las tareas de asistencia se han priorizado en los hogares con mayor cantidad de menores, para reponer sus techos de forma urgente.



El jefe comunal también resaltó un problema adicional generado por la tormenta: la pérdida total de la comunicación en la zona rural, sin señal de internet ni de telefonía celular. En un acto de solidaridad, un vecino que contaba con una antena Starlink la puso a disposición de las autoridades para instalar una estación de servicio con generador.

Esto permitió establecer un centro de operaciones para coordinar la ayuda con la policía, REFSA, Vialidad y los organismos provinciales, demostrando una vez más cómo la comunidad se une en momentos de crisis.



La prioridad sigue siendo la recuperación total de la localidad y sus colonias. El intendente concluyó la entrevista con un mensaje de esperanza, destacando que el mayor logro de esta tragedia natural es que no haya habido pérdidas humanas.