Riacho He-Hé: más de cien productores y productoras para obtener RENSPA y RENAF

El coordinador de la delegación de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena en Formosa, licenciado Lucas Rodríguez, comentó sobre la jornada de registración llevada a cabo en la localidad de Riacho He Hé junto al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Además se refirió sobre los programas que se encuentran en marcha en esta nueva gestión y valoró “la fuerte impronta” que el ministro Luis Basterra implementa a nivel nacional, basadas en el Modelo Formoseño.

“Luego de un proceso de reconstrucción de la Institución, estamos avanzando en actividades articuladas con diversos municipios y organismos vinculados al sector agropecuario; es así que este miércoles estuvimos en la localidad de Riacho He Hé, en una actividad conjunta de registración con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), con el director del Centro Regional Chaco-Formosa, Dr. Facundo Galvani y el intendente Rubén Solalinde”, comenzó Rodríguez.

En este sentido, informó que “más de un centenar de pequeños productoresde la localidad se acercaron al ex Banco, donde pudieron inscribirse en los registros del SENASA como en los de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, que dependen del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación”.

Asimismo, señaló que el RENSPA (Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios) es la herramienta que tiene el SENASA para identificar a la producción y a los productores, “es un registro obligatorio para todo aquel que realiza actividades agropecuarias”.

“A la par, desde la Secretaría de Agricultura Familiar, inscribimos a esos productores en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (RENAF), lo que permitirá que estos productores puedan estar exentos de los aranceles en cuanto a trámites de movimiento de animales, documentos de tránsito electrónico, tránsito vegetal o en futuras habilitaciones que se puedan hacer”, aclaró el funcionario.

Sobre la jornada, Rodríguez comentó que muchos de los productores inscriptos necesitaban el RENSPA para acceder, en muchos casos, a los certificados de Emergencia Agropecuaria y que además se visitaron varias chacras “para observar el gran trabajo de los paipperos que abastecen al Plan Provincial Alimentario Nutrir y ver las mejoras en infraestructura y en procesos que pueden requerir alguna de sus unidades productivas”.

Programas

“Venimos trabajando desde el mes de julio en dos programas, articulando con los distintos organismos de la actividad agropecuaria de la Provincia; uno es el Plan de Acceso al Agua para la Agricultura Familiar, el cual consiste en financiar tres sistemas de acceso al agua: Cisternas o aljibe de placa, perforaciones y sistemas de riego por goteo. Esto lo articulamos de una manera ejemplar a nivel nacional con el INTA, Agricultura Familiar, SENASA y a su vez, con el Ministerio de la Producción y Ambiente, el PAIPPA, CEDEVA y el IUF. Ahora estamos esperando las devoluciones y evaluaciones de esos proyectos que se formularon”, declaró el funcionario.

Mientras que el segundo programa –el cual se encuentra en marcha– es “En Nuestras Manos”. Indicó que se trata de “un plan integral para que mujeres rurales tengan acceso a tecnología, insumos, maquinarias, para fortalecer sus unidades productivas y visibilizar el rol fundamental que juegan las mujeres rurales en el desarrollo de nuestra comunidad”.

La inscripción a este programa está abierta hasta fines del mes de noviembre y al respecto apuntó que “las técnicas de nuestros organismos serán las que lleven adelante el proceso de asistencia a las mujeres rurales en la formulación, ejecución y control de los proyectos”, subrayó Rodríguez.

Promover el desarrollo

integral de los productores

Por su parte, el funcionario nacional en Formosa, valoró que en la Provincia, “hace más de 25 años venimos observando, viviendo, palpando la realidad de que a partir de que una decisión política y visión estratégica plasmada en el proyecto político del gobernador Gildo Insfrán, se lleva adelante una política que promueve el desarrollo integral de nuestros pequeños productores en sus chacras: El PAIPPA ha sido ejemplo de ello a nivel nacional”.

En este contexto, puso en valor que “el ingeniero Luis Basterra le está dando al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación esta fuerte impronta de lo que es el Modelo Formoseño acá en Formosa. No es de extrañar que la Secretaría de Agricultura Familiar en coordinación con otros ministerios como el de Desarrollo Social hayan llevado adelante el plan Argentina Contra el Hambre, un plan que tomó mucho de las experiencias de Formosa en cuanto a cómo se organizó el abastecimiento de alimentos sanos a familias que están en situación de inseguridad alimentaria en zonas urbanas, a partir de la producción y la comercialización que hagan los pequeños productores que se encuentran en zonas rurales”.

