Riacho He-Hé: pedido de justicia por soldado voluntario que murió atropellado

Compartir

Linkedin Print

Anselmo Lezcano, tío de Adán Jara, un joven soldado voluntario que perdió la vida el domingo último cuando viajaba sobre la ruta provincial N°2 camino a Riacho He-Hé de donde era oriundo y fue embestido por el conductor de un auto, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió al pedido de justicia que realizaron el martes por la tarde y que se repetirá este domingo ya que el acusado del siniestro estuvo detenido menos de 24 horas. Según manifestó, el hombre habría estado manejando en estado de ebriedad cuando ocurrió el siniestro vial.

“La movilización estaba prevista para el domingo pero los jóvenes impulsaron una caminata y el martes a las 17 horas nos juntamos en el obelisco e hicimos una pequeña caminata hasta el lugar del accidente donde muchas personas expresaron sus sentimientos, finalizamos con un rezo pidiendo justicia por Adán, u chico muy humilde, soldado del Regimiento que hoy no está con nosotros”, dijo.

“Él estaba volviendo a su casa cuando fue embestido, todavía no tenemos acceso al expediente, los abogados están tramitando eso pero según testigos fue embestido por un auto, tuvieron participaron una camioneta que viajaba a Formosa con un acoplado llevando bananas y el auto al intentar cruzar a la camioneta se encontró con la motocicleta”, explicó.

“Según comentarios de la gente el chofer del auto estaba alcoholizado, no podemos aseverar nada de eso porque todavía no tenemos acceso al resultado del análisis de sangre pero al parecer estaba muy alcoholizado el chofer”, aseveró.

“Nosotros estábamos tranquilos porque estaba preso pero no pasaron ni 24 horas y quedó libre más allá de que la ley lo ampara porque al final tengo entendido que la carátula es homicidio accidental y no podía estar más de 48 horas detenido. Ante esto fueron los jóvenes los que impulsaron esta caminata para hacerlos escuchar, pedir justicia porque más allá de que estaba en su derecho de dejar de estar por eso, el sentimiento de los jóvenes, del pueblo de Riacho es como que se sintieron desilusionados de la ley”, dijo.

Asimismo contó que Adán “era un chico muy querido en la zona, en todos los pueblos, era muy bueno, amiguero, fue criado por su tío en Martin Fierro, un pueblo a 3 kilómetros de Riacho ya que su mamá está en silla de ruedas postrada por algo que le impedía criarlo, él estaba criándose en el campo, ordeñaba vacas, trabajaba con su tío, de repente le tocó ingresar al Regimiento como soldado voluntario y estos días acababa de aprobar el curso para seguir su carrera militar en Buenos Aires, en Campo de Mayo que quedó trunco por el accidente”.

“Ser soldado voluntario implicaba cumplir determinada edad y quedar afuera, él tenía que seguir una carrera, estaba muy contento porque iba a continuar con su carrera, en realidad vivía feliz, era un chico sonriente que vivía con sus amigos, no tenía maldad”, recordó angustiado.

Este domingo 20 de septiembre a las 16 horas se realizará nuevamente una movilización en el monumento del obelisco en la ciudad y de la que invitan a participar a familiares y amigos. También estarán acompañados por padres de jóvenes que sufrieron accidentes de tránsito.

Informe policial

Un siniestro vial que involucró a tres vehículos sobre la ruta Provincial N° 2 en el acceso norte de la localidad de Riacho He He, terminó con la muerte de un hombre de 23 años y cuantiosos daños materiales.

El hecho se produjo pasadas las 5:00 de la mañana del domingo, cuando los efectivos policiales tomaron conocimiento del siniestro vial acudiendo al lugar del hecho sobre la ruta Provincial 2, donde constataron la participación de un automóvil Toyota Corolla, una camioneta Toyota Hilux y una motocicleta Honda Wave, cuyo conductor fue hallado sin vida en el lugar.

Conforme las primeras actuaciones y testimonios reunidos en el lugar se pudo saber que el conductor del automóvil circulaba por la mencionada ruta en sentido Norte – Sur, cuando por cuestiones que se investigan se produjo la colisión frontal con un motociclista que circulaba solo cayendo a la cinta asfáltica, en tanto que el automóvil terminó en la banquina.

Segundos después una camioneta Toyota Hilux, conducido por un hombre mayor de edad que circulaba también por la misma ruta trasladando un acoplado con frutas, al no percatarse de lo sucedido, arrolló al motociclista que se encontraba tendido en la ruta, finalizando su recorrido en la banquina impactando con uno de los árboles del lugar sin sufrir lesiones.

Una ambulancia del hospital local concurrió al lugar del siniestro y examinó a los participantes, informando que el motociclista se encontraba ya sin signos vitales, en tanto que los otros dos conductores presentaban lesiones de carácter leves.