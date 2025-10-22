Riacho Negro: aprehendieron a un hombre armado y secuestraron una escopeta sin documentación

En el marco de las acciones preventivas que lleva adelante la Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR) en distintos puntos de la provincia, efectivos de la Delegación Riacho Negro aprehendieron a un hombre que portaba un arma de fuego sin la documentación correspondiente.

El procedimiento se concretó durante tareas de patrullaje sobre la Ruta Nacional N° 11, a la altura del kilómetro 1.280, donde los uniformados observaron a un hombre que caminaba acompañado por una mujer. Ante la situación, y conforme a las medidas de seguridad habituales, el personal policial procedió a identificarlos.

Durante la verificación, constataron que el sujeto, de 29 años, llevaba consigo una escopeta calibre 16 milímetros, sin marca ni número de serie visibles, con un cartucho montado y lista para accionar. Al ser consultado sobre la procedencia del arma, el individuo manifestó ser su propietario, pero no contaba con documentación que acreditara la tenencia legal ni carnet habilitante para su uso.

Ante la irregularidad detectada, los efectivos secuestraron el arma de fuego y procedieron a la aprehensión del sospechoso, labrándose las actuaciones correspondientes con la intervención del personal de la Dirección de Policía Científica, encargado de la documentación técnica.

Finalmente, el detenido y el arma secuestrada fueron trasladados a la sede policial, donde se iniciaron las diligencias judiciales por infracción al artículo 189 bis del Código Penal Argentino, quedando todo a disposición de la magistratura interviniente.

La Policía recordó que el uso y la portación de armas de fuego sin autorización constituyen un delito, y reiteró su compromiso con la prevención y el resguardo de la seguridad ciudadana, reforzando los controles rurales y de ruta en todo el territorio provincial.