Ricardo Alfonsín le contestó a Milei: «Es canallesco lo que dijo»

El hijo de Raúl Alfonsín y ex embajador de Argentina en España Ricardo Alfonsín sostuvo que «es canallesco» lo que dijo el presidente Javier Milei sobre que su padre fue «partidario» a hacerle un golpe de Estado al ex presidente Fernando de la Rúa, a la vez que dijo «no es serio y no es creíble».

En un comunicado, sostuvo que «el Presidente dijo una barbaridad» y que «sabe que no es cierto, pero no le importa» porque no le interesa decir «la verdad» en términos generales.

Estas declaraciones, casualmente, fueron realizadas en el marco de un homenaje conmemorativo del 30 de octubre de 1983 que se hizo en el Mausoleo del ex mandatario en el Cementerio de la Recoleta, recordando a Alfonsín. «Habrá algunos, muy pocos, que dudan de las convicciones democráticas y republicanas de mi padre. Pero estoy seguro de que muchos dudan de las condiciones republicanas y democráticas de nuestro presidente», indicó.Asimismo, recordó que, quienes asistieron a ese homenaje, «comparten la idea» de la defensa que ejercía acerca de que «la política y los gobiernos tienen la responsabilidad de generar y construir sociedades justas en las que cada uno de sus ciudadanos pueda vivir con dignidad».

«Esa democracia que defendía, para el actual presidente es una aberración, al igual que la justicia social, que también es una aberración, o la igualdad que también califica como una aberración», remarcó.

Por otra parte, recordó que, durante la campaña presidencial 2023, la Unión Cívica Radical hacía hincapié en que si ganaba La Libertad Avanza (LLA) representaba «un riesgo para los valores fundamentales de la República y la democracia».

«No nos hemos equivocado. No se necesitaba demasiada inteligencia para advertirlo», indicó.

«Nunca había oído a un dirigente político referirse a sus adversarios en los términos en los que lo hacía el entonces candidato. Actualmente, se refiere a medios, a periodistas que discrepan con él, a empresarios y a intelectuales, en términos agresivos, descalificatorios, impropios de quien debería tener un fuerte compromiso con la democracia. Debe comprender que el diálogo es una herramienta fundamental en política para poder arribar a consensos, que nos permitirán resolver los problemas graves que tenemos en la Argentina, y avanzar hacia la construcción de una patria más libre, más justa, más igualitaria y más democrática», concluyó.