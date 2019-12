Ricardo Buryaile sobre Emergencia Económica: «Es un impuestazo; intentamos modificar, pero no se pudo»

Compartir

Ayer, Diputados dio media sanción al megaproyecto de emergencia, que recibió 134 votos a favor y 110 en contra, con más de una decena de facultades excepcionales al Poder Ejecutivo. Así, con esta ley, el Gobierno podrá ejecutar, durante un año, medidas impositivas, previsionales, financieras, administrativas, sociales y sanitarias sin una ley del Congreso.

Este avance del Frente de Todos fue posible gracias al apoyo de los bloques que responden a Roberto Lavagna, al gobernador cordobés Juan Schiaretti y de otras bancadas provinciales después de 15 horas y media de debate.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el diputado nacional Ricardo Buryaile indicó que se trata de un «impuestazo» y que «esa Ley tiene un título rimbómbate que habla de solidaridad y los que ponen el lomo son los jubilados, la clase media y el sector agropecuario; a los jubilados que ganan por encima de $19.000 les congelan los haberes pero excluyen a todos a algunos regímenes especiales como cuerpo diplomáticos, jueces, ex presidentes; de todas maneras una persona jubilada que gana más no es un privilegiado, está cumpliendo un mandamiento constitucional con lo que es la movilidad del haber jubilatorio, por lo tanto nosotros decíamos que no podíamos aceptar esto -de que los mismos que hace dos años tiraron 15 toneladas de piedras en el Congreso porque decían que se le metía la mano en el bolsillo a los jubilados- hoy vienen a suspender el haber de los mismos por seis meses».

«Y si le querían dar a los que ganan menos de $19.000 un bono no necesitan ley para eso; esas cosas no están prohibidas», asintió.

Y continuó: «lo demás es un tremendo impuestazo de dos puntos del PBI, alrededor de 9 mil millones de dólares. Esto golpea a los productores agropecuarios con las retenciones, a las empresas con el ajuste por inflación, a todo lo que está relacionado con impuesto, a los débitos y créditos bancarios, la tasa de estadísticas, bienes personales, etc, es un paquetazo muy fuerte y muy duro».

«Yo escuchaba que lo planteaban como algo épico, como que es el camino, y les decía ‘muchachos entendemos que se necesita plata, somos conscientes de que el país vive una crisis social y económica muy fuerte, pero esto que están haciendo lejos de bajar gastos es más ajustes’. Si Macri hubiera ido a congelar las jubilaciones no me imagino lo que habría pasado», lanzó el diputado.

De la misma forma, reconoció que «intentamos modificar todo» ya que «en cada uno de los puntos hemos intentado introducir mejoras que nos acercara a poder acompañarlos, pero no ha habido posibilidades».

«Lo que se está haciendo es entregar una cuota de poder extraordinaria al presidente que ni siquiera la tuvo Eduardo Duhalde después de la crisis del 2001. Le hemos entregado a Fernández la facultad de sancionar impuestos lo cual es potestad exclusiva del Congreso», disparó.

Por otro lado, a Buryaile se le preguntó por el reclamo de las provincias por la eliminación del Fondo Sojero, lo cual fue eliminado durante el gobierno de Mauricio Macri. «Yo no sé si el presidente Fernández hará un decreto para coparticipar a las provincias lo que era ese fondo, el gobierno de Macri había compensado esa plata, esto por supuesto nunca lo van a reconocer».

Imputación del fiscal Di Lello

A continuación, el legislador nacional fue consultado respecto a la imputación por supuestas irregularidades en el manejo de un subsidio extraordinario a desocupados lanzado antes de las últimas elecciones. «Eso tiene una connotación claramente judicial, pero de índole política. Yo no era funcionario, yo no firmaba ninguna resolución. Cuando se lee la Resolución hay una sola parte donde me nombra a mí donde dice que me involucra, pero habla de que el ministro Dante Sica firmó una resolución».

«Esto tiene una connotación política, y todos sabemos que hay un denunciador serial, primero me denunció porque decía que hacía campaña con lo del Regimiento después a Macri porque supuestamente hacia campaña con las fechas de elecciones», expuso.

Aclaró que «no tengo nada que ver; me imputan una infracción al Código Electoral, en este sentido quiero aclarar que lo hace el fiscal Di Lello es pedir información a Formosa acerca del nombre de los fiscales, de ninguna manera está certificada alguna cantidad».

Resaltó que el bono se pagó después de las elecciones «lo que dicen no tiene sentido; es un programa en el marco de la Emergencia Alimentaria que dictó el Congreso de la Nación, y que el ministro de la Producción del país instrumenta un programa para las personas que no tuvieran ningún tipo de ingreso, esas personas se anotaban y se corroboraba que no tuvieran ningún tipo ingresos y si así fuere se les pagaría $5.000 por única vez».

«La gente con nosotros es libre, nos acompaña si quiere, no los estamos amenazando. Lo que pasa es que están acostumbrados a otras maniobras, yo tengo la tranquilidad de que no me imputaron porque me quedé con alguna plata, lo hacen porque era candidato, porque presuntamente me vi beneficiado», finalizó.