Ricardo Cáceres: «No sabemos si vamos a reponer la mercadería que se está vendiendo»

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Ricardo Cáceres, empresario supermercadista de la región, se refirió a los aumentos de precios de las mercaderías e indicó que hay mucha “incertidumbre” porque si bien se dan las subas en las listas no se entregan los productos. “Nosotros debemos seguir abiertos, pero no sabemos si vamos a reponer la mercadería que se está vendiendo”, sostuvo preocupado.

“Hasta ahora no nos entregan nada, están con los aumentos de precios con un 20, 30 y 40%; todos están desconcertados, yo creo que están esperando el anuncio del Ministro de Economía de la Nación”, comenzó diciendo

Seguidamente comentó que “todos estamos esperando a que hable el ministro, pero el grave problema que tenemos es que debemos seguir abiertos y no sabemos si vamos a reponer la mercadería que se está vendiendo”.

“Los proveedores no entregan nada de mercadería, pero si mandan el aumento, esto tiene que ver con la incertidumbre que esta atravesando el país”, lanzó.

Consultado por cuáles son los productos que más aumentos han sufrido respondió Cáceres que “lo más preocupante es la Canasta Básica Alimentaria”.

En cuanto a las ventas, el empresario aseveró que “hay personas que tienen un ingreso mayor, entonces aprovechan los precios de hoy, porque mañana no sabemos a cuánto va a estar”.

Reunión

Por último, Cáceres adelantó que mañana para las 10 horas están citados con Blanca Miño y el Secretario de Comercio nuevo. “Nos citó la Cámara Argentina de Supermercados, veremos qué pasa, seguramente nos darán alguna línea en base a lo que dice el Ministro de Economía. Están apurados por lo que está pasando con la industria alimenticia, que no se sabe a cuánto van a vender”, cerró.