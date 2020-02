Ricardo Carbajal quiere que se distribuya el fondo anticrisis para «sacar adelante a Formosa»

Compartir

El diputado provincial Ricardo Carbajal pidió al gobernador Insfrán que deje de “jugar a la política chiquita” y le exigió que distribuya “con inteligencia ese millonario fondo anticrisis que consiguió conformar en la rueda financiera que tanto reprocha”, porque en estos 25 años de gestión “jamás hizo nada para industrializar la provincia a partir de la tremenda riqueza natural que posee”.

“Vivimos en una provincia superavitaria y sin endeudamiento que inclusive posee un fondo anticrisis en plazo fijo, que orillaría los cien millones de dólares, donde, además, se pagan los sueldos más bajos del país, donde no hay actividad privada y todo depende del Estado, donde el costo de insumos como el combustibles son más caros que en el resto del país”, marcó al contextualizar sus críticas.

Para el jefe de bancada de la oposición parlamentaria de Formosa, “la provincia tiene los recursos necesarios para mejorar de manera visible la calidad de vida de sus ciudadanos pero desde el quinto piso decidieron que la mejor técnica es hacer vivir en escasez a sus compueblanos y solo darles una efímera abundancia en épocas de elecciones”.

“Esos casi cien millones de dólares del tesoro provincial puestos a plazo fijo, constituyen una directa especulación financiera, aunque, según Insfrán, se trata de fondos anticrisis que en el discurso maneja dependiendo las circunstancias y la discrecionalidad del momento”, advirtió.

“La política gildista en materia agropecuaria es meramente asistencialista, todo lo que puede constituir iniciativa privada es mal vista, por lo que la presencia estatal marca la agenda de toda actividad generadora de riqueza”, sostuvo.

“Jamás supe de que el gobernador o sus ministros viajen por el mundo buscando abrir mercados para introducir la producción de los campesinos formoseños; esto es así porque esta administración teme el crecimiento de la propiedad privada, teme que el formoseño piense y pretenda progresar”, agregó.

“En las próximas horas haré un pedido de informes sobre ese fondo anticrisis, e incluso recurriré a la Justicia si es necesario; los formoseños necesitamos saber en detalle de que se trata, no podemos seguir viviendo con tantas limitaciones, viendo la migración en bandada de nuestros hijos y el desamparo de nuestros viejos, mientras algunos se enjuagan la boca con un superávit que no le sirve a nadie”, planteó.