Ricardo Carbajal volvió a pedirle a Insfrán que deje de hacer “política” con la pandemia y las vacunas

El diputado provincial de Juntos por el Cambio, Ricardo Carbajal consideró que “el pueblo de Formosa no merece ser tan subestimado”, y reprochó la reacción oficial, incluyendo funcionarios y periodistas salen que salen “al unísono a decir que los responsables por el contagio y el avance del Covid -19 son las personas que se manifestaron y los que acompañamos esas marchas; y lo repiten y repiten como autómatas”.

“Lo cierto es que Argentina está sufriendo esta segunda ola y no creo que en las otras provincias y en el resto del país se ataque tan arteramente y de modo tan brutal a los opositores y a las personas que sin ser opositoras se manifestaron para que se deje de conculcar derechos elementales de las personas”, planteó.

Para el jefe de la bancada opositora en la Cámara de Diputados “es absolutamente necesario que el gobernador de la provincia, el señor Gildo Insfrán entienda que tiene que dejar buscar réditos políticos miserables, buscando culpables para capitalizar políticamente la aplicación de vacunas”.

“Las vacunas resultan absolutamente insuficientes ya que con este ritmo de aplicación no vamos a inmunizar a los formoseños nunca”, criticó, en tanto que al justificar esa mirada, dijo que “esto es así, porque cuando lleguemos a un 30% de comprovincianos vacunados correctamente, los que se inocularon primero van a dejar de estar inmunes y vamos a tener que comenzar de vuelta”.

Y redondeó: “este tendría que ser el desvelo del gobierno y no estar tratando tan miserablemente de sacar una pequeñísima ventaja de acontecimientos tan dolorosos para la sociedad como lo son la enfermedad y la muerte”.

