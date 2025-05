Ricardo Darín contó la charla que tuvo con Julio Chávez luego de su pelea mediática

En las últimas semanas, se gestó una inesperada polémica entre Ricardo Darín y Julio Chávez, dos de los actores argentinos más importantes de su tiempo, derivada de unas declaraciones del protagonista de La ballena en Infobae. Luego de la sorpresa inicial, cada uno fue soltando comentarios más o menos irónicos, lo que inevitablemente agrandó el asunto. Antes de que la cosa llegue a mayores, el hombre detrás de El Eternauta desactivó la potencial pelea y aseguró que hubo una comunicación entre ambos para poner un punto final a la discusión.

Durante su charla con Tatiana Schapiro para este medio, la periodista le preguntó a Chávez a quien le robaría un talento y cuál sería, lo que fue la mecha que encendió la polémica: «A Ricardo Darín, el talento de sociabilidad que tiene. El otro día lo estaba escuchando, y pensaba qué gran conocedor que es. Seguramente es uno de los motivos por los que se ha expandido tanto; además de sus condiciones, pero su inteligencia social es algo que yo no tengo“, expresó el actor de Farsantes, y siguió hablando de su colega.

“No lo conozco. No tenemos vínculo, solo cuando éramos muy pequeños los dos hicimos una telenovela juntos. A mí me echaron de esa telenovela por mal actor, y él empezó a armar una increíble carrera. Yo soy un pésimo jugador en lo social, soy otro tipo de jugador, y por eso cuando lo veo o lo escucho, le envidio eso“, dijo, entre otras cosas, el protagonista de La Ballena en conversación con Infobae.

En pleno furor de El Eternauta, Darín fue consultado puntualmente por estos dichos, y no se quedó callado: “Yo no tengo ningún dime ni direte con él, lo único que hago es hablar maravillas de él. No sé qué le pasó, no solo yo, nadie lo sabe. Escuché lo que dijo, tiene un tufillo a cierta ironía, pero la verdad que tampoco se lo puede acusar de despectivo porque se supone que es un elogio o un halago”.

Pasaron los días y luego de un tiempo de silencio, la grieta pareció subsanarse entre las dos estrellas. O al menos, arribaron una tregua consensuada para esquivar la polémica y disfrutar de los buenos momentos profesionales que les toca transitar. Al menos esto se desprende de lo que conversó Darín con Catalina Dlugi en su programa de La Once Diez.

“Se terminó eso”, sentenció el actor ante la pregunta de la conductora de Agarrate Catalina. “Tuvimos un cruce de chats en donde los dos recordamos nuestra inconexión. Y hubo un mutuo pedido de disculpas, si se puede decir de esta forma. Y todo quedó bien”, sentenció, antes de segur recapitulando en el origen del conflicto.

“En realidad no hubo ningún problema, pero si no le ponés el cuerpo es peor, porque dicen que estás agrandado”, conjeturó Ricardo y analizó el trasfondo de la situación. “Se agarraron de una cosa que yo dije hace años con respecto a las transformaciones físicas para un trabajo, como si yo lo hubiera dicho por él, pero te aseguro que no tiene nada que ver, porque yo ni sabía lo que iba a ser”, afirmó.

Por último, elogió a su colega y cerró definitivamente la puerta a cualquier tipo de polémica: “Es un gran actor, una excelente persona y nunca tuve ningún problema con él. Y no lo voy a tenerahora porque se le ocurra a un medio”.