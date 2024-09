Ricardo Darín recordó un casting fallido que hizo en italiano: “Me echaron por tramposo”

Ricardo Darín compartió una anécdota memorable durante su participación en El Hormiguero, programa de la televisión española en el que participó el pasado 24 de septiembre. El actor, que se encuentra en España con su obra de teatro Escenas de la vida conyugal, reveló un episodio curioso de su carrera: un casting en italiano al que se presentó sin conocer el idioma, lo que resultó en su descalificación por “tramposo”.

El conductor del ciclo, Pablo Motos, quien conoce al argentino y le realizó varias entrevistas, se refirió con complicidad a un momento de la vida de Darín: el día que intentó ganarse un papel en una película italiana. “Ahora ya llevás tiempo y los personajes te los hacen a la medida. Pero una vez te presentaste a un casting para una película italiana… Con la salvedad de que tú no sabes italiano”, le planteó el animador. “Esto de que no sabemos italiano en la Argentina no te lo va a aceptar nunca nadie. Claro, porque nosotros somos una mezcla entre italianos, españoles, árabes, judíos. Bueno, es un gran crisol de razas y de religiones. Pero hay mucho italiano, mucho italiano. Yo mismo, mi familia, venimos de una rama italiana del norte, de Laggio di Cadore”, comenzó Ricardo.

“Pero parla italiano molto bene”, bromeó el conductor ante la explicación de Darín. “Claro, pero por eso te digo… Non troppo, non troppo. Pero siempre nos tiramos el lance”, se defendió el actor. “A mí me pasa en todos lados: en Brasil, en Italia… Yo me tiro a hablar y mi mujer, por supuesto, se muere de risa porque me dice: ‘Vos sos un caradura’. Pero lo intento, lo intento”, agregó respecto a sus supuestas habilidades con los idiomas, mezcladas con algo de desfachatez.

“¿Y cómo fue ese casting donde llegaste? Creo que te sabías como un poema o algo así. Como un versito”, le preguntó Motos. “Yo tenía de memoria un versito que creía que era ganador. Creía que tenía el boleto ganador. Y cuando me propusieron hacer el casting frente a cámara… Solo, era muy chico. Era muy, muy, muy, muy chaval. Me puse frente a la cámara y pensé: ‘Este es el momento de utilizar mi boleto ganador’. Y entonces miré a cámara y dije: ‘Sono pichino sono carinho sono la joya di mamma. Se me exporta el pantalón y mamá me va a saber de come fa. Cha, cha, cha. Vaya a reposar’. Y se miraron entre ellos”, respondió Darín, recitando de memoria aquel verso.

“Y yo dije: ‘¡Gané, gané!’; pero vinieron los guardias de seguridad, me agarraron del forro del culo y me tiraron para afuera. Me dijeron: ‘¡Tramposo, tramposo!’. No necesitaban un caradura. Necesitaban un tipo que pudiera hablar italiano”, cerró Ricardo con su anécdota a pura risa.

Otra parte destacada de la entrevista fue cuando el actor habló sobre su esposa, Florencia Bas, con la que lleva 37 años en pareja. Hablando de su evolución y de las personas a lo largo de los años, dijo: “Los cambios son más físicos, hay incorporaciones de nuevos pensamientos, revisás tus propias reflexiones, pero en el caso de Florencia, específicamente, te diría que ella casi no ha cambiado nada”. Acto seguido, se permitió burlarse de sí mismo admitiendo que él sí cambió. “Me he ido deteriorando de forma espantosa”.

Según Darín, Bas también participa activamente en su carrera actoral. “Confío mucho en su criterio porque es muy inteligente y porque tiene una mirada para el espectáculo que la clava”, cerró.