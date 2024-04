Ricardo Darín se sumó al reclamo en contra del recorte en el INCAA

Durante este lunes, el Gobierno de Javier Milei anunció un nuevo recorte presupuestario, esta vez en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Con la publicación de la medida en el Boletín Oficial se informó así el cierre de algunas de sus áreas y se suspendió a su personal hasta nuevo aviso. En ese contexto, muchos actores salieron a manifestar su preocupación y repudio por estas disposiciones.

Dolores Fonzi fue una de las primeras en expresar su opinión a través de su cuenta de Instagram. En una historia, la actriz y directora argentina escribió un mensaje que de inmediato fue reposteado por Ricardo Darín. “El cine argentino, además de ser cultura e identidad, es una industria que genera miles de puestos de trabajo”, comenzó diciendo la protagonista de Blondi, destacando las palabras ‘cine argentino’ en mayúsculas.

Luego, continuó: “Que le da prestigio y dinero al país, que nos une como sociedad. El cine argentino es cine y es Argentina y no podemos permitir que la ignorancia, la indiferencia y el odio nos destruyan. Marchemos”, concluyó en su mensaje, que fue replicado también por otras celebridades, como Julieta Zylberberg, Mercedes Morán y Javier Braier, entre otros.

Cabe recordar que durante la entrega de los Premios Platino 2024, uno de los actores que también dedicó unas palabras contra la gestión cultural del presidente argentino fue Andy Chango. Tras ganar como mejor actor de reparto en miniserie o teleserie, en la undécima edición de la premiación, por su rol de Charly García en El amor después del amor, la biopic de Fito Páez, el músico dio un discurso contundente. “Cómo explicar en un solo minuto que se está muriendo el mundo. El cambio climático, que se está muriendo la cultura porque en Argentina la están asesinando”, empezó diciendo Andy, quien interpretó al gran músico en la ficción, luego de recibir el galardón de manos de Luisana Lopilato y de Enzo Vogrincic, el actor de La sociedad de la nieve.

“Cómo explicar el dolor, la impotencia y a la vez, el agradecimiento”, sostuvo a la vez que destacó el trabajo de caracterización de Oscar Mulet, quien fue el maquillador de la serie. “Sin ese bigote no existía”, afirmó mientras celebró la participación de los músicos que lo acompañaron en su rol en la serie. Acto seguido, volvió a lanzar filosas frases contra las medidas que viene tomando el gobierno nacional.

“A Fito, a Charly y por dar vida a este país que se está extinguiendo. Esta Argentina que se está yendo mucho más rápido que el planeta. Están asesinando a la cultura que tanto amamos, ya no va a existir más”, disparó antes de concluir su exposición. Unas horas antes en la Riviera Maya varios de los actores, directores y figuras que participaron en la premiación se manifestaron en la misma línea.

Cómo será el recorte

en el INCAA

La decisión tomada por el Gobierno nacional durante este lunes, contempla el cierre de cuatro gerencias clave dentro del organigrama del Instituto: Fomento, Fiscalización a la Actividad Audiovisual, Exhibición y Audiencias, y Asuntos Internacionales e Institucionales, las cuales pasarán a ser sugerencias o se integrarán a otras áreas. Mientras tanto, se supo que se mantendrán las gerencias General, Asuntos Legales, Administración y Finanzas, y de Políticas Públicas.

En este contexto, el personal del organismo fue suspendido hasta nuevo aviso. Los trabajadores del INCAA recibirán una licencia obligatoria hasta tanto sean reubicados en sus respectivas tareas.