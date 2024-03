Ricardo Fischer cargó contra Milei y advirtió que «El Estado no puede desaparecer»

El contador Ricardo Fischer, subsecretario de Economía Social de la provincia de Formosa, lamentó las medidas económicas implementadas por el presidente Javier Milei al señalar que “el Estado no puede desaparecer.

El funcionario enumeró el acompañamiento que el Estado provincial realiza a sectores vulnerables, como el de los ladrilleros, en momentos en que la economía del país tambalea.

Modelo formoseño

Afirmó que el Modelo Formoseño no abandonará a las pequeñas y medianas empresas, a los consorcios y a los pequeños productores, como ya lo subrayó el gobernador Gildo Insfrán, durante su discurso ante la Legislatura el 1° de marzo.

“Vamos a proteger a nuestra gente, generar un proceso de sustitución de cualquier compra que se pueda hacer afuera. Todo lo que se pueda hacer con mano de obra y materia prima formoseña, se hará en Formosa”, indicó.

En lo que hace al sector de ladrilleros, dijo que es un sector muy afectado por la paralización de la obra pública nacional, decisión que tomó Milei, aunque aclaró que en Formosa las obras públicas continúan con fondos del Tesoro Provincial.

En este contexto, lamentó además que algunos empresarios de la construcción prefieren comprar ladrillos en alguna provincia cercana, en detrimento de los productores locales, buscando precios.

“Nosotros no los abandonamos, seguimos con ellos, estamos trabajando en las pequeñas obras que estamos haciendo, como los módulos habitacionales y las que se financian con el Tesoro Provincial”, subrayó, para luego aclarar que el sector recibe útiles escolares, mercadería y atención en los centros de salud y hospitales, para paliar la situación por la que atraviesan.

Fischer pidió que se lea el discurso del 1° de marzo del Gobernador, al señalar que “el Peronismo adoptó la Doctrina Social de la Iglesia, que pone al hombre por delante de todo. Esta locura de Milei está en los libros nomás, no existe, porque el Estado no puede desaparecer, no hay que ser científico para darse cuenta”, objetó.