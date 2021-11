Ricardo Fort, el hombre detrás del show: el lujo, los derroches y su costado solidario

Compartir

La tercera entrega del documental de Infobae hace foco en la relación del chocolatero con el dinero y en cómo éste lo ayudó para poder tener su propio programa.

“Fama, lujo y excentricidad”, es el titulo de la tercera entrega del documental de Infobae Ricardo Fort, el hombre detrás del show. Es que su personaje estaba montado justamente sobre dichas características. Su desfachatez a la hora de mostrar su relación con el dinero fue una de las cosas que más fascinación, pero también rechazo, generó en el público y mientras algunos consideraban que era de mal gusto mostrar ciertas cosas, a otros les llamaba la atención.

En esta entrega Tito Speranza, Luis Ventura, Marina Calabró, Diego Bouvet y Claudio Borges fueron algunos de los allegados al empresario que recordaron cómo era su relación con el dinero y en qué le gustaba gastarlo.

Siempre con novias, amigos y guardaespaldas, tenía s u propio séquito. “Surrealismo puro”, dijo Marina Calabró al recordarlo. Tito Speranza contó que verlo llegar era “un despliegue de gente y cámaras” y Guillermo Peyrano calificó de “berreta” todo.

En este capítulo, tiene un destaque fundamental el ciclo propio que el realizó en la pantalla de América Fort Night Show y Calabró recordó que “él no tenía ningún empacho en poner diez mil dólares para un musical, quiso hacer Jesucristo Superstar y lo fue”. Sobre el programa dijo que muchas veces él mismo sabía que se trataba de un “delirio”, pero que lo hacía igual.

El periodista Diego Bouvet contó cómo fue que una mañana Ricardo lo llamó para invitarlo a Miami con él: “Era una semana y estábamos las 24 horas. Él iba al baño con la puerta abierta. Un día quería hacer la nota en la cocina, le dije que no, que estábamos ahí, que fuéramos a la playa, y fue a la playa después de diez años que no iba. Él era el Michael Jackson de Miami, se compraba jean talle 40, 39 por si adelgazaba y 41 por si engordaba, y de eso varios iguales, de ahí a comprar 15 pares de anteojos y 20 pares de zapatillas”.

También hablaron de los Rolls Royse y su gusto por los rodados y de la generosidad que tenía a la hora de ayudar a quienes necesitaban una mano. “Todos creían que tenían derecho a pedirle cualquier cosa, cantidades de cartas llegaba y ayudó a varias personas y tenía gente que le filtraba los pedidos”, contó Tito Speranza.

También dio su testimonio Daniel Ferrero, un ex futbolista de Mar del Plata que fue baleado en un robo y al que sin dudarlo el Comandante ayudó: “Cuando le conté mi historia se largó a llorar. Me llamó y me dijo que fuera a Buenos Aires que estaba tramitando todo para hacer un tratamiento super costoso de células madre en China”.

En sus años de fama produjo varias obras de teatro en la Feliz y la gente tenía tantas ganas de verlo, que incluso eran más quienes lo esperaban en la puerta para saludarlo a la salida, que quienes iban a ver la pieza. Entre las personas que lo vieron en escena estaba Diego Maradona, que fue a saludarlo y a quien el artista, fiel a su costumbre, le regaló un reloj.

Ricardo Fort, el hombre detrás del show, consta de cinco capítulos. El primero se publicó el lunes, titulado “El imperio Fort” en el que se realiza un repaso pro la historia familiar y de la conocida fábrica de chocolates; el segundo salió el martes y refiere a su fama, “La explosión en la TV”; el tercero ya mencionado; la cuarta entrega “Los hijos y sus otros amores”, que se podrá ver el jueves 11 y en el que se ponen sobre el tapete sus relaciones afectivas, y el último que saldrá el viernes 12, “El Adiós”, que hace foco en su deterioro físico y su muerte prematura.

