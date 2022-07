Ricardo Gareca no seguirá como entrenador de la selección de Perú

Compartir

Linkedin Print

El Tigre, que inició su mandato en el 2015, no renovará el vínculo tras quedar afuera del Mundial de Qatar en el repechaje ante Australia. Había sonado como posible reemplazante de Battaglia en Boca.

Se terminó la historia entre Ricardo Gareca y la selección de fútbol de Perú. El entrenador argentino dejará el cargo del combinado nacional de ese país tras quedar eliminado de la clasificación al Mundial de Qatar en el repechaje contra Australia semanas atrás.

El Tigre, que tomó el mando del banco de suplentes a comienzos del 2015, estaba negociando la extensión de su vínculo con Perú pero finalmente los diálogos entre las partes no llegaron a buen puerto por lo que su decisión fue la de no continuar en el cargo principal, según pudo saber Infobae.

“Perú es una prioridad para mí. Tenemos un excelente diálogo”, había aclarado el director técnico cuando abandonó ese país para retornar a Argentina hace una semana. Por entonces, su apellido ya comenzaba a vincularse con Boca Juniors ante el reciente despido de Sebastián Battaglia.

Las informaciones indican que la relación entre la dirigencia y el DT argentino se habían tensado en las últimas horas, a punto tal que desde el entorno del cuerpo técnico reconocieron la disconformidad con las negociaciones. Los medios peruanos aclararon que, más allá de la rebaja salarial, la incomodidad llegó por las formas que se manejaron durante las tratativas que terminaron por dinamitar las chances de continuidad.

Gareca había desembarcado en la blanquirroja después de haber tenido un destacado trabajo en Vélez Sarsfield durante cuatro temporadas y una breve estadía en el Palmeiras de Brasil. Su referencia en el fútbol peruano se había dado durante la temporada 2007/08 cuando comandó a Universitario y obtuvo el Torneo Apertura.

Al mando de la selección sumó 91 partidos, con 41 victorias, 36 derrotas y 19 empates con un recordado segundo lugar en la Copa América 2019 que lo tuvo finalista ante Brasil. También quedó tercero en la Copa América 2015 y se marchó eliminado del Mundial de Rusia 2018 en la fase de grupos que lo encontró como rival de Dinamarca, Australia y Francia, que sería campeón del mundo.

Las preguntas ahora en esta selección están enfocadas en saber quién será el sucesor del Tigre, a quien Juan Carlos Oblitas (último director deportivo) como Agustín Lozano (presidente de la Federación Peruana de Fútbol) habían señalado como el elegido para el próximo proceso. Las autoridades habían afirmado que no existía un “Plan B” y todos los esfuerzos estaban posicionados en conseguir la continuidad del argentino de 64 años. Según se pudo saber, la FPF le había ofrecido una sensible reducción económica en el nuevo contrato y eso debilitó las chances de alcanzar un entendimiento con el DT.

La última escena de Gareca con la ropa del seleccionado será la del 13 de junio pasado cuando su plantel cayó en los penales ante Australia en el duelo definitorio para alcanzar el Mundial de Qatar que se disputó en el Estadio Al Rayyan. Independientemente de esto, su figura estará siempre emparentada a las mejores gestas del fútbol de ese país en las últimas décadas teniendo en cuenta que Perú no clasificaba a un Mundial desde 1982 y había sido campeón de la Copa América en 1975.

Una de las primeras voces ligadas al cuerpo técnico que se expresó fue el videoanalista Cedric Oropesa, quien despidió el equipo de trabajo del argentino: “Solamente palabras de agradecimiento por todo lo que vi que hicieron por el Perú y por lo que hicieron por mí, solamente gracias por tanto. Nadie nos quita los bailado”.

Si bien hay tiempo hasta el inicio de las Eliminatorias para el Mundial del 2026, Perú tiene un compromiso por delante para el que deberá buscar al menos un conductor interino: enfrentará a México en un amistoso el próximo sábado 24 de septiembre en el Rose Bowl de California.

Compartir

Linkedin Print