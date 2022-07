Ricardo Iorio chocó en Bahía Blanca: estaba alcoholizado y drogado

Compartir

El cantante Ricardo Iorio chocó este mediodía en el centro de Bahía Blanca. El ex líder de Hermética y Almafuerte, hoy solista, iba a bordo de una camioneta Toyota Hilux roja. Se encuentra fuera de peligro tras el impacto. Al ser analizado por policías, dio positivo en el test de alcoholemia y también de drogas.

Según adelanto el sitio La Brújula 24 y confirmó Infobae, Iorio chocó contra un poste de luz en la calle 11 de Abril al 500. No se registraron heridos por el accidente. Al lugar arribaron efectivos de la Comisaria 2ª de la Policía Bonaerense junto a inspectores municipales, quienes le realizaron los test de alcoholemia y drogas.

Según afirmaron fuentes policiales, en un primer control arrojó 2.43 gramos de alcohol por litro de sangre. Luego, hicieron una segunda medición que dio 1.60. De la misma manera se hizo un test de drogas que resultó positivo para cocaína, marihuana y anfetamina.

Tras el accidente, los efectivos le realizaron una infracción y se le secuestró la camioneta. El músico no quedó detenido: familiares fueron a buscarlo para llevarlo a su casa. Tras el impacto, conversó con dos personas y fue filmado en un video que se viralizó en redes, en un estado de incoherencia.

Iorio sufrió un fuerte golpe en noviembre de 2021, cuando su padre, Alfredo, fue encontrado muerto de un tiro en el pecho en su casa de la localidad bonaerense de Moreno. La Justicia luego determinó que se quitó la vida.

Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, fue su pareja, Margarita Rodríguez, de 76, quien lo encontró sobre la cama matrimonial y llamó al 911 para alertar a la policía sobre lo sucedido. El hombre tenía 81 años.

Bajo una crisis nerviosa, la mujer le indicó a los efectivos de la Comisaría 7º de la zona que llegaron hasta la vivienda de la calle Padre Fahy al 2100, que el propio Alfredo se quitó la vida de un disparo.

Los policías encontraron en el piso de la habitación de la víctima un pistolón de doble caño sin marca visible y abierto. En ese momento solicitaron asistencia médica, pero cuando llegaron los médicos del SAME apenas pudieron constatar la muerte de Iorio padre. Según relató Rodríguez a los policías, el padre del cantante habría perdido la visión a causa de su cuadro de diabetes y por eso atravesaba una fuerte depresión.

Considerado uno de los históricos fundadores del heavy metal en Argentina, Iorio se vio envuelto en diversas polémicas en los últimos años con declaraciones que dividieron a sus seguidores con un notable giro reaccionario.

En septiembre último, trascendió en redes sociales que el músico cantaría el Himno Nacional en el partido Argentina-Bolivia que marcaba el regreso de la Selección a las canchas argentinas tras el punto más duro de la pandemia. Incluso ya estaba preparada la pista, más allá de que desde la AFA no lo habían confirmado. Sin embargo, terminó siendo reemplazado por el cantante santafesino Sergio Torres.

Según pudo saber Infobae, hubo un pedido expreso del Gobierno Nacional a la Asociación del Fútbol Argentino para reemplazar al ex líder de Hermética y Almafuerte, debido a las denuncias que recibió ante el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) por declaraciones misóginas, machistas, xenófobas y antisemitas. Además, apoyó públicamente o en referencias veladas en sus canciones a lo largo de su historia a figuras como el carapintada Mohamed Alí Seineldín o Alejandro Biondini, referente del Frente Patriota.

