Ricardo Jaime se entregó ala Justicia

Ricardo Jaime se entregó en los tribunales de Comodoro Py para cumplir la condena por la tragedia de Once, en la que murieron 51 personas. El ex secretario de Transporte durante el kirchnerismo recibió una pena de 6 años de prisión.

El jueves de la semana pasada el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 le había ordenado presentarse y le había dado un plazo de tres días.

Jaime, que estuvo preso casi siete años y recuperó la libertad en marzo del año pasado, deberá cumplir la condena en la cárcel después de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme las condena al ex funcionario como «partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública».

La resolución del juez Rodrigo Giménez Uriburu señalaba que por haber «adquirido firmeza la condena impuesta» a Jaime, «corresponde proceder con la ejecución de esa condena firme tal como lo prevé el art. 375 del Código Procesal Penal Federal». Había solicitado que, una vez detenido, Jaime ingresara «en calidad de condenado a una dependencia del Servicio Penitenciario Federal e inmediatamente luego actualícese el cómputo de detención y pena oportunamente practicado».

El 29 de diciembre de 2015, el TOF 2 condenó a 21 de los 28 acusados por el accidente ferroviario ocurrido en 2012. En ese momento, Jaime fue condenado a seis años de cárcel al ser considerado partícipe necesario de administración fraudulenta. El fallo de la Corte que derivó la resolución del TOF 2 para que Jaime cumpla la pena en la cárcel dejó firme la «pena de cinco años se prisión, inhabilitación especial perpetua, accesorias legales y costas» y «lo mismo sucedió con la pena única impuesta de seis (6) años de prisión, inhabilitación especial perpetua, accesorias legales y costas.

, comprensiva de la anterior».

Jaime había sido el primer funcionario kirchnerista detenido, el 3 de abril de 2016. Hoy tiene 70 años, la edad que le permitiría solicitar la prisión domiciliaria, por lo que su defensa podría pedir al tribunal ese beneficio. El ex funcionario fijó residencia en Córdoba y vive allí desde que recuperó la libertad en marzo del 2023.