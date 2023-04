Ricardo López Murphy, ante un eventual triunfo de Juntos por el Cambio: «La gente ligada a los subsidios va a sufrir»

“Va a haber reducción de gastos y un aumento de ingresos. No conozco otra forma de hacerlo”. Sin eufemismos, el líder de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy, definió hoy una batería de medidas vinculadas a los objetivos que perseguirían de alcanzar el Ejecutivo nacional. “La transición es muy compleja”, apuntó.

“Nadie sabe exactamente qué va a ocurrir de acá a noviembre, lo que se pueda hacer depende mucho de si puede delinear la llegada. Me parece complejo hacerlo”, comenzó López Murphy.

“Sé que podría decir una cosa: va a haber cambio institucional”, dijo, en diálogo con Futurock, y enumeró: “El Banco Central va a ser independiente, no va serla segunda tesorería del régimen; el sistema fiscal va a tener que plantearse como lo hizo Ricardo Lagos en Chile, con un superávit después de impuestos del 1%, porque la Argentina no tiene crédito, porque tiene un riesgo que inhabilita la inversión del sector privado y porque creemos que esa disciplina servirá para reconstruir la credibilidad que necesitamos para desarrollar nuestras finanzas”.

Así, López Murphy fue consultado por cómo alcanzaría ese superávit. “Va a haber reducción de gastos y un aumento de ingresos. No conozco otra forma de hacerlo”, aseguró el parlamentario, y continuó: “Hay cosas que son muy simples, por ejemplo, estamos perdiendo un pco más de mil millones de dólares en impuesto al cigarrillo porque no cumplen con la regulación. Y, del lado de los gastos, habrá abatir drásticamente los subsidios, hasta por razones de política ambiental”.

En este sentido, el parlamentario de Juntos por el Cambio que es ahora precandidato a jefe de Gobierno porteño, enfatizó: “Digo que en todo el mundo no se subsidia la energía y me parece que es el comienzo de una política más organizada”.

“El proceso de estabilización y reordenamiento de la economía lo veo como una oportunidad de crecimiento, no como un costo”, evaluó.

Puntualmente, al regresar en la charla sobre la eliminación de subsidios, López Murphy consideró: “La gente está muy castigada hoy con el impuesto inflacionario, esa gente va a mejorar mucho. Los que van a sufrir son los que están ligados a los subsidios”.

Y precisó: “Piensen en los curros que hay, a esa gente le va a ir mal. Las licitaciones están amañadas, las ganan siempre los mismos. Esa cantidad de curros que hay, a esa gente le va a ir mal. Aspiro que terminemos con esos privilegios y con esos episodios de corrupción”.

Relacionado