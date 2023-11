Ricardo Montaner anunció su retiro temporal de los escenarios

Ricardo Montaner, el renombrado cantautor venezolano, informó que tomará un descanso de sus actividades en los escenarios durante su último concierto en Costa Rica. Este anuncio lo realizó en el Anfiteatro Coca-Cola, Parque Viva, localizado en la Guácima de Alajuela, a la presencia de más de 10 mil fanáticos que se dieron cita en el concierto.

Montaner, de 66 años, decidió tomar esta pausa tras más de tres décadas de dedicación continua a la música, lo cual incluyó más de 150 presentaciones en su última gira, titulada Te echo de menos tour. Durante su anuncio, informó también de sus planes de dedicar más tiempo a la escritura, la grabación, y a sus nietos, Índigo y Apolo.

Si bien, parece que pasarán algunos años antes de que Montaner vuelva a subirse a un escenario, aún tiene muchos proyectos en puerta en el estudio. A mediados de 2023, el músico celebró una entrevista con Infobae donde aseguró que se encontraba grabando un álbum donde además colabora el mexicano Carlos Rivera. De este próximo disco se desprendió el tema Yo no fumo, el cual llegó en marzo pasado y se convirtió en un éxito rotundo.

Ricardo compartió que se tratará de un disco de unos 10 u 11 temas, donde incursionará en varios géneros como la bachata. Los fanáticos de las canciones de despecho de Montaner podrán estar tranquilos, pues el músico también reveló que se tratará de un álbum “para gente que la ha pasado mal en el amor”.

Montaner, además, tiene pensado darle continuación a su álbum Tangos de 2022, donde, como él mismo explicó, hizo un homenaje a países como Uruguay y Argentina, donde el tango es un género sumamente importante.

“Estoy escribiendo desde hace unos meses y es un álbum de baladas que me regresa pues digamos a los orígenes”, dijo Ricardo sobre su próximo álbum con material inédito. “Hice un álbum en homenaje al Río de la Plata, a la Argentina, a Uruguay, a todos los países donde aman el tango. Hice el primer volumen de Tangos. Y digo primer volumen porque tengo guardado el volumen dos que próximamente lanzaremos, calculo que en el 2024″.

Independientemente de lo que se pueda creer, la decisión de Montaner de tomarse un descanso de los escenarios no tuvo nada que ver con su salud, de hecho, meses atrás aseguró que se encontraba en perfectas condiciones y todo se lo debía a la fe.

“La fe te rejuvenece. Y siento de verdad que eso funciona. Cuando tú dejas espacio en tu día a día y espacio en tu vida para dedicarlo a la fe y a crecer un poco internamente eso se tiene que notar”.

Comenzando su carrera en la música en la década de los 70, Ricardo Montaner se ha consolidado como uno de los cantautores más reconocidos del mundo hispanohablante. Desde sus inicios como baterista en Maracaibo hasta su consagración como artista solista, Montaner ha logrado vender más de 25 millones de discos a lo largo de su carrera, siendo sus años de máxima popularidad entre 1980 y 1990. Su primer gran éxito internacional fue con el disco Ricardo Montaner 2 y la canción Tan enamorados en 1988.

Desde entonces, el originario de Avellanada, Buenos Aires ha conseguido un gran número de premios u y reconocimientos, entre los que se encuentran el Grammy Latino al Trabajo Filantrópico (2009), Billboard a la Música Latina, Trayectoria Artística (2012), Reconocimiento a su trayectoria por parte de la Asociación Estadounidense de Compositores, Autores y Editores (2016) y el Premio a la Excelencia Musical de los Latin Grammy (2016).