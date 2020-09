Ricardo Oviedo recordó que hasta el viernes los beneficiarios del IFE podrán actualizar sus datos

Compartir

Linkedin Print

Teniendo en cuenta la modificación de los requisitos para acceder al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), aquellos beneficiarios de entre 18 y 25 años que ya no viven con sus padres, pero que todavía no hicieron el cambio de domicilio, tienen tiempo para realizar el trámite hasta el 4 de septiembre, para de esa manera continuar percibiendo la ayuda económica de los $10.000.

El titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) UDAI Formosa, Ricardo Oviedo señaló que si bien existe la posibilidad de la implementación del IFE 4, todavía no fue oficializado por la ANSeS a nivel nacional.

La Secretaría de Seguridad Social dependiente del Ministerio de Trabajo de la Nación dio a conocer en una resolución publicada en el Boletín Oficial del 13 de agosto, algunas pautas modificatorias del IFE.

Las modificaciones fueron: que las personas privadas de libertad, bajo cualquier modalidad, no están alcanzadas por las previsiones del decreto Nº 310/2020 y su modificatorio, por no reunir la calidad de destinatarios; cuando él o la solicitante tenga menos de 25 años y el domicilio de residencia registrado en la Administración Nacional de la Seguridad Social sea igual al domicilio de sus padres registrado en dicho organismo, el grupo familiar se considerara por el o la solicitante y sus padres a los efectos de los requisitos y demás condicionalidades establecidas; y por último, que la ANSES requerirá a la AFIP la realización de la evaluación socioeconómica y patrimonial a fin de determinar la pertinencia de cada solicitud.

Al respecto, el responsable ejecutivo de la UDAI Formosa indicó que “especialmente los beneficiarios de entre 18 y 25 años que en muchos casos figuraban con el mismo domicilio que sus padres, y alguno de ellos estaba con trabajo registrado o también uno de los padres era beneficiario del IFE, en ese caso todavía está vigente la posibilidad de poder actualizar la información”, ya que se extendió el plazo hasta el próximo 4 de septiembre.

Por ello, los beneficiarios que se encuentren en esta situación deben realizar el cambio de domicilio para así poder cobrar el IFE 3 en el caso de que le hayan denegado el cobro. “Deben ingresar a www.anses.gob.ar con su número de Cuil y la clave de seguridad social y a través de Mi Anses actualizar el domicilio bajando una declaración jurada ya pre impresa. O bien, desde la atención virtual o también personalmente en una delegación del organismo con turno programado”, explicó Oviedo sobre cómo realizar el trámite.

IFE 4

Consultado sobre la continuidad del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) 4, manifestó que si bien existe la posibilidad de su implementación ya que el aislamiento social, preventivo y obligatorio en el país se extendió hasta el 20 de septiembre “todavía no fue oficializado por la ANSeS a nivel nacional; por ello, todavía no lo podemos dar por hecho porque pueden llegar a aparecer otras situaciones u otras medidas que se tomen por parte del Gobierno nacional”.

Pago con CBU

Por otro lado, recordó que el 25 de agosto se inició el cronograma de pago del IFE 3 para aquellas personas que tienen una cuenta bancaria única (CBU), pero que no es del Banco de Formosa, el cual finalizará el 21 de septiembre.

“Se incluye en este cronograma a aquellos beneficiarios que desde un primer momento registraron como boca de pago o como medio de pago una clave bancaria única (CBU), donde ya percibieron el IFE 1 y 2 a través de esa cuenta bancaria, que puede ser en cualquiera de los bancos que operan en la provincia de Formosa”, aclaró para finalizar Ricardo Oviedo.