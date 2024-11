Ricardo Quintela: «Este Gobierno se va a tener que ir más temprano que tarde»

El gobernador de La Rioja sostuvo que por las políticas económicas, el Presidente va a tener que «dar paso a un gobierno de transición».

«No tengo pruritos en decir que si se tiene que ir, que se vaya», insistió el peronista cuando le marcaron la gravedad de sus dichos.

Ricardo Quintela salió a reiterar sus cuestionamientos a las políticas económicas de Javier Milei, pero este sábado el gobernador de La Rioja le sumó un indisimulado cariz golpista a sus críticas, al augurar: «Este Gobierno se va a tener que ir más temprano que tarde».

El derrotado candidato a presidir el Partido Justicialista por Cristina Kirchner llevó su verborragia al extremo contra el Presidente, del que dijo que va a tener que «dar paso a un gobierno de transición» porque -siempre según los presagios alarmantes de Quintela- sus políticas económicas no lo llevarán al final institucional de su mandato.

«No tengo pruritos en decir que si se tiene que ir, que se vaya», insistió el peronista que incorporó la cuasimoneda Chacho en su provincia cuando le marcaron la gravedad de sus dichos, en una entrevista radial por AM750.

E intentó explicarse: «Con un peronismo en movimiento, poniéndose de pie por distintas vertientes, podemos aportar para que todos tomemos conciencia como sociedad de que tenemos que modificar rápidamente las políticas. Si no, [podría llegar el caso de que] el Presidente se tenga que ir rápidamente, porque la sociedad no va a aguantar más».

Lejos de moderase, Quintela pareció alentar su planteo. «Cuando tomemos conciencia todos los partidos políticos de que esto no puede seguir así, va a reaccionar la sociedad”, arengó. A su juicio, también sostuvo que «el peronismo se está fortaleciendo».

«La sociedad va a reaccionar, en cuanto nos organicemos en el peronismo y los distintos movimientos sociales, la corporación del trabajo. Y en cuanto tomemos conciencia de que tenemos que estar en la vanguardia que permita que los argentinos tengan expectativas positivas o de que mejore su situación… Obviamente que va a haber un problema social grande y nosotros tenemos que estar a la vanguardia de eso», conjeturó el gobernador que rivaliza con Milei.

También caracterizó al Gobierno como uno de «timberos y ladrones de guante blanco». «Estos no van a aguantar –insistió Quintela–. Han armado un esquema represivo para sostener un modelo económico que va en contra de los intereses de las mayorías. A mí no me preocupa que Javier Milei se vaya».

El riojano se ensañó con el Presidente y le siguió pegando en la entrevista radial que concedió, con verba rayana a la desestabilización. «Si no está en condiciones de aliviar un poco la situación de la sociedad, se va a tener que ir más temprano que tarde. Si no está en condiciones de conducir; si las ridiculeces que habla son impropias de un Presidente; si tiene actitud de sumisión, de alcahuetería y de lamebotas ante los poderes que oprimen a la Argentina… Nos pone en una situación que es débil con los poderosos y fuerte con los débiles», apuntó.

Entre líneas, se lee en las últimas palabras su resquemor por la alineación del Presidente con Donald Trump, a quien visitó en su mansión de Mar-a-Lago, Florida, luego de que hubiera vencido a Kamala Harris en las últimas elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Pero no se quedó sólo con eso.

—¿No se fijaron las manitos que tiene [Javier Milei]? A lo sumo puede haber agarrado alguna vez una lapicera o un cubierto, pero nunca una pala. Nunca trabajó —preguntó Quintela al panel radial que lo entrevistó.