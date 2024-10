Ricardo Quintela inscribió su candidatura a la presidencia del PJ y se dispone a enfrentar a Cristina Kirchner

Con un tenue operativo clamor, Cristina Kirchner lanzó su postulación para presidir el Partido Justicialista, criticó a los legisladores que responden a gobernadores peronistas que apoyaron el veto de Javier Milei a la ley de Financiamiento Universitario. Sin embargo, a poco más de un mes de la elección de autoridades no logró bajar la candidatura del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela que este jueves se inscribió formalmente para la disputa interna.

“Hoy se oficializó la presentación de la Candidatura para la Presidencia del PJ mediante los apoderados designados Jorge Yoma y Daniel Llermanos. ‘Federalismo y Justicia’ para enfrentar las medidas de ajuste salvaje del oficialismo”, posteó el propio Llermanos y ratificó que el gobernador riojano no se baja y en principio iría a internas contra Cristina Kirchner.

Antes de la postulación, “El Gitano” Quintela fue a Avellaneda y se mostró con el intendente Jorge Ferraresi, un ex cristinista que se enfrenta abiertamente a La Cámpora. En su carrera por competir por el PJ, el riojano ya había estado el martes en Berazategui, con el jefe comunal Juan José Mussi y con Andrés Watson, intendente de Florencio Varela. Son tres jefes comunales alineados al gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Ante el comentario de un usuario que criticó la postulación de Quintela nada menos que contra la dos veces presidenta y una vez vicepresidenta, Llermanos, histórico abogado de Hugo Moyano, replicó: “Todos queremos a Cristina. Pero es momento de renovar autoridades en todo el país”.

Esta semana, mediante una carta Cristina Kirchner confirmó su intención de presidir el PJ. “Hay que enderezar lo que se torció y ordenar lo que se desordenó”, remarcó sobre el PJ.

Antes hubo un operativo clamor en las redes sociales de dirigentes de La Cámpora, al que se sumó algún intendente como Gustavo Menéndez de Merlo o Gastón “Gato” Granados, de Ezeiza. Sin embargo, hubo silencio en el resto de los jefes comunales del conurbano y también del gobernador Axel Kicillof, una señal que antes no se veía cuando la expresidenta hacía un anuncio público de estas características.

Inmediatamente después del mensaje de Cristina Kirchner en redes, Quintela también se expresó: “También quiero debatir en unidad. Creo, igual que Cristina Kirchner, que acá no sobra nadie y también mi proyecto es el de conducir un proceso de unidad, con todos adentro”.

“Le creo a Cristina y por supuesto creo en mis propias convicciones. Le digo a todos los compañeros y compañeras del Partido Justicialista de las provincias que me hacen llegar sus mensajes: yo sigo adelante y seguiré reuniéndome cara a cara con ustedes en cada rincón del país”, lanzó “El Gitano” que parece seguir en carrera.

En nueve días, el sábado 19 vence el plazo para presentar a los candidatos. Antes, serán los actos por el Día de la Lealtad peronista del 17. Mas allá del cronograma electoral de unos comicios internos que serán el domingo 17 de noviembre, siguen las negociaciones para que Quintela baje la postulación que acaba de inscribir.

Quintela es apoyado por varios díscolos, entre ellos varios ex cristinistas como Ferraresi, Andrés “Cuervo” Larroque, e intendentes que se encolumnan detrás de Axel Kicillof.