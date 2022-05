Ricardo Quintela: «Nuestro compromiso es que el federalismo no sea letra muerta»

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

El gobernador pidió «un país más federal» y destacó los ejes de su gestión, al encabezar el acto por el 431 aniversario de la ciudad capital. «Queremos proponer una Corte Suprema Federal», agregó el mandatario provincial.

Quintela, junto a senadores nacionales del Frente de Todos que se encuentran en La Rioja y funcionarios provinciales y nacionales, entre ellos el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, asistió esta mañana a la céntrica la Plaza 25 de Mayo, donde dejó ofrendas florales en el monumento al general San Martín.

«Mi gobierno se basa en tres ejes para lograr el crecimiento», expresó el mandatario riojano en el discurso que dirigió después en el Parque de la Ciudad, donde se realizó un desfile cívico militar, que fue presenciado por la comitiva.

En ese sentido, mencionó: «estos son el industrial, la política de empleo y la política de desarrollo autónomo de nuestras economías regionales sin descuidar la política educativa, cultural, sanitaria, deportiva, entre otras».

«Creemos ser protagonistas de la recuperación de la Argentina de la mano de la producción, del empleo y de las exportaciones de nuestros bienes, corrigiendo las asimetrías del presente y construyendo el destino común de un destino venturoso», explicó con respecto a la recuperación de la industria que sostenidamente se da en la provincia.

Quintela, que después del acto compartió un almuerzo con la comitiva en la Villa Veraniega de Sanagasta, se refirió a la pandemia de coronavirus y dijo que «muy a pesar de esta en los últimos dos años la provincia logró salir adelante».

El gobernador hizo un repaso de su gestión y destacó el fortalecimiento del sistema sanitario y de la educación, con la entrega de computadoras: 25.000 al día de la fecha que significan el 50% de la matrícula escolar.

Asimismo, mencionó la política de seguridad, habitacional, la construcción de parques, el plan de conectividad y destacó la perspectiva de género con una mirada transversal en las políticas de su gobierno.

En otro momento de su discurso el funcionario pidió a los medios de comunicación nacionales dejar de construir mensajes de odio y división, y expresó «debemos persuadir y convencer a los medios de comunicación centralistas para difundir mensajes de amor y de encuentro y no de divisiones. Es muy difícil construir desde el odio y la división».

Por otra parte, se refirió a la Corte Suprema de Justicia y dijo que «queremos proponer una Corte Suprema Federal, que tenga una mirada de derecho desde el interior del país que se integre por representantes de las provincias».

Al referirse a la industria en La Rioja destacó que «hay empresas y capitales que se decidieron a invertir aquí porque apuestan a la provincia generando así más empleo para todas las riojanas y riojanos» y afirmó que «haremos realidad el proyecto del Corredor Bioceánico y la integración regional con Chile para transformar la matriz productiva de nuestro país».

«Queremos la unidad de todos los riojanos y riojanas, unirnos y construir el camino que nos lleve al objetivo que es lograr que cada riojana y riojana tenga un mejor porvenir y mejores condiciones de vida», dijo el mandatario y sostuvo que «el federalismo vuelve a suceder, será práctica y no solo letra muerta. Ese es nuestro compromiso».

Quintela, en ese contexto, reclamó «construir un modelo de país que nos contenga a todos. Esa es la Argentina que tenemos que modificar, modificar la matriz política, institucional y económica» y volvió a pedir «un país más federal».

Por su parte, el presidente del bloque del Frente de Todos del Senado de la Nación, José Mayans, dijo a la prensa local que «la guerra en Europa está afectando el tema de los precios, Estados Unidos tiene un 8% de inflación y la mayoría de los países europeos están con inflación».

«Obviamente que en el tema de la energía y los alimentos golpea duramente en ese sentido», expresó Mayans y sostuvo que «la Argentina es un país productor de alimentos y de energía. Por eso el Gobierno está acordando con los empresarios».

Asimismo, señaló que «ahora hay que tener en cuenta la necesidad del pueblo argentino, hay que adaptarlo a los precios del trabajador argentino porque es imposible que el trabajador argentino pague precios internacionales» y manifestó que «por eso el primer tema es abastecer el mercado local que es la lucha que estamos teniendo».

«Después obviamente resolver el problema energético, como en el caso del gas que se ha llegado a precios muy altos», expresó Mayans.

En tanto, la senadora nacional Juliana Di Tullio, se refirió al conflicto por la transferencia de fondos a la ciudad de Buenos Aires durante el gobierno de Mauricio Macri, que se encuentra a consideración de la Corte Suprema de Justicia, y señalar que «quitar puntos a las provincias es sacar recursos a la gente».

«Somos senadores y senadoras que representamos los intereses de las provincias por mandato constitucional», expresó la legisladora en declaraciones a la prensa y manifestó que «nuestro deber constitucional es defender esos intereses de las provincias o del conjunto de la Argentina y cuando estos son violentados».

En esa línea, afirmó que esos recursos «fueron violentados por el gobierno anterior porque les quitó puntos de coparticipación a las provincias y eso significa quitar recursos a cada uno de ustedes y dárselos a la Ciudad de Buenos Aires».

«Dárselos al puerto de Buenos Aires, donde se concentra la mayor riqueza de la Argentina, esa no es la Argentina que queremos la mayoría de los argentinos, y es evidente que tampoco la quieren la mayoría de los gobernadores y gobernadoras del país», remarcó Di Tullio.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp