Richarlison amargó a Bielsa: Everton goleó al Leeds, que quedó muy comprometido

Compartir

Linkedin Print

El Leeds United de Marcelo Bielsa recibió otro duro revés en su visita a Everton: fue goleado 3-0 y quedó muy comprometido con la zona de descenso en la Premier League. Los tantos del dueño de casa fueron convertidos por Seamus Coleman, Michael Keane y el brasileño Richarlison.

El cuadro del Loco, que venía de rescatar un importante empate como visitante del Aston Villa, esta vez no pudo hacer demasiado fuera de casa. En el inicio del encuentro, el italiano Coleman adelantó a los dirigidos por Frank Lampard y más tarde Keane aprovechó una pelota parada para aumentar la ventaja. La suerte no estuvo del lado de los Blancos, que vieron como una de sus figuras (el español Rodrigo Moreno) estrelló dos remates en los postes que hubieran significado ponerse en partido.

Para colmo, a falta de un cuarto de hora para el final, el brasileño Richarlison -con la ayuda de un desvío en el camino que descolocó al francés Meslier- liquidó el pleito en Goodison Park. De hecho la goleada pudo haber sido más abultada, pero el guardameta del Leeds le negó el cuarto al venezolano Salomón Rondón.

Tras el match, el DT argentino analizó: “Fue un resultado justo. Ellos establecieron diferencias que justifican los goles. Ver el partido permite interpretar que nos costó anticipar a los delanteros rivales. Fue un partido distinto al del miércoles, en el de hoy nos costó mucho defender”. En tanto, aclaró que el brasileño Raphinha salió en el entretiempo por disposición táctica y no por lesión, y le quitó relevancia a los dos tiros en los palos que pudieron acortar la brecha: “A pesar de eso, ellos atacaron mejor que nosotros. En el segundo tiempo defendimos un poco mejor, pero no logramos atacar”.

Con este resultado adverso, los de Yorkshire del Oeste quedaron un punto por encima de su rival de turno, que adeuda un encuentro. Además, le llevan 5 de diferencia al Newcastle (mañana recibirá al Aston Villa) y 6 al Norwich, que hoy hará de local ante el Manchester City y figura en zona roja. El próximo fin de semana (domingo 20 de febrero), los conducidos por Bielsa actuarán en Elland Road contra el Manchester United, un encuentro que es considerado como clásico por sus fanáticos.

Al rosarino le quedará la amargura por la caída, la delicada situación que afronta su equipo (muy lejos de la zona de clasificación a las copas internacionales, objetivo planteado a principios de temporada) y el hecho de haber perdido el mano a mano con Lampard, con quien tuvo antecedentes vinculados al Spygate en el pasado.

Compartir

Linkedin Print