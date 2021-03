Ricky Sarkany despidió a su hija Sofía con una emotiva carta: “En tu última etapa te acompañamos en familia, donde todo fue amor a través del brillo de tu sonrisa”

Compartir

El diseñador de zapatos le dedicó un conmovedor texto en sus redes sociales a su hija mayor, quien falleció en los Estados Unidos una semana después de haber sido mamá.

“Popi, gracias por enseñarnos junto a Graciela a ser papás. Por darme la oportunidad de ser por un corto tiempo tu maestro y, a partir de ahí, tu alumno y admirador”.

Ricky Sarkany utilizó su cuenta de Instagram para compartir un emotivo texto de despedida a su hija mayor, Sofía, quien murió el lunes en una clínica de Florida, Estados Unidos, luego de luchar contra un cáncer de útero desde el 2018, y a una semana de haber sido mamá de Félix, que nació a través del método de subrogación de vientre.

El diseñador de zapatos comenzó la carta mencionando a su esposa, Graciela Papini, con quien también tuvo a Josefina, Violeta y Clara. Sofía era la mayor de las cuatro hermanas, y quien siguió el legado de su padre en su exclusiva marca. Era la creadora de su propia línea a la que le sumó carteras e indumentaria.

“Tu eterna sonrisa y bondad. Si la vida se midiera en períodos de tiempo, hasta la eternidad sería poco para compartir con vos. Si la vida se mide en felicidad, sueños y pasión, superaste el límite máximo”, escribió Ricky en el posteo que en pocos minutos superó los 100 mil me gusta y recibió cientos de miles de mensajes de apoyo para él y su familia en este difícil momento.

“Gracias por incorporar a la familia a Tomy, el hijo varón que siempre soñamos y por, junto a él, traer al mundo a Félix”, continuó Ricky, mencionando a su yerno, quien fuera la pareja de Sofía, y a su nuevo nieto, quien llegó al mundo el lunes pasado. El parto estaba programado para el 28 de marzo, sin embargo, se adelantó y de esa forma Sofía pudo conocer a su hijo y tenerlo en brazos antes de partir.

“Pintaste tu mundo de felicidad y amor. Repetías que tenías miles de sueños pero que preferías no tener expectativas… -recordó Sarkany- Tu filosofía te permitió disfrutar libremente de la vida. Siempre hiciste solo lo que tu corazón decía que te haría feliz. Y así nos hiciste felices a todos. Tuve el inmenso privilegio de que seas una de nuestras hijas. El orgullo de decir: ‘Soy el papá de Sofía’. Marcaste el camino a tus hermanas que también me enseñan cada día”, agregó el diseñador.

Por su parte, se refirió a los últimos días de Sofía en la clínica, acompañada por su hijo, su esposo, sus padres y sus hermanas. “En familia y más unidos que nunca, te acompañamos en la última etapa, donde todo fue amor a través del brillo de tu sonrisa que mantuviese hasta en momentos críticos. Te vamos a extrañar. Estás y estarás siempre en nuestros corazones”, agregó Sarkany, que concluyó el posteo, que escribió a corazón abierto, con el título que la diseñadora le dio hace poco más de 31 años: “Papá”.

Por último agradeció a quienes le enviaron sus condolencias en las últimas horas y a la distancia, ya que tanto él como toda su familia, se encuentra en los Estados Unidos. “Gracias a tus tíos, primos, amigos de fierro, al Dr Roberto Reussi, a Daniel H., a Patricia C., a la hermosa familia de tu marido, que hicieron de los últimos años, una etapa sensiblemente feliz”.

