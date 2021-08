Compartir

Los vecinos del barrio Libertad que vivimos sobre la calle Arenales pedimos por favor el paso del camión regador, ya no podemos más de la tremenda tierra que se levanta todo el tiempo y no hay señales de que va a llover. Esto no sería así si hubiera asfalto, pero como no es el caso al menos que pase el camión una vez cada dos días.

