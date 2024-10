Riesgo país cayó debajo de 1000 puntos, nivel más bajo desde 2019

Los títulos de deuda soberana en dólares operaron alcistas y derrumbaron al riesgo país a niveles no vistos desde agosto de 2019. El optimismo del mercado se reflejó también en los ADR, con repuntes de hasta 8,7% en Wall Street.

El riesgo país cayó por debajo de los 1000 puntos básicos. El optimismo del mercado impulsa este viernes otro avance de los bonos soberanos en dólares y, como consecuencia, la tasa de riesgo volvió a caer y ya se encuentra por debajo de la barrera psicológica de los 1000 puntos, algo inédito desde las elecciones PASO de 2019.

El indicador que elabora del JP Morgan, que determina la sobretasa con la que se endeuda el país, por encima de la de Estados Unidos, registra este viernes una caída de 69 puntos básicos hasta situarse en 967 unidades, lo cual es celebrado por el mercado financiero y el equipo económico del Gobierno.

El riesgo país por debajo de 1000 puntos no se veía desde agosto de 2019, al final de la presidencia de Mauricio Macri. La reacción negativa del mercado tras el triunfo electoral de Alberto Fernández y Cristina Kirchner en las PASO de ese año hizo que los activos financieros se desplomaran y el riesgo país se triplicara en pocos días.

Desde noviembre del año pasado, cuando el entonces candidato Javier Milei ganó la elección presidencial que disputaba con el ex ministro Sergio Massa, el riesgo país acumula una caída de 1445 puntos básicos. En lo que va del año, la baja es de 939 unidades, en el marco del optimismo del mercado tras el cambio del Gobierno y los avances macroeconómicos. La caída en los niveles de riesgo país entusiasma a los inversores y al Gobierno porque, de a poco, se va acercando la posibilidad de que la Argentina logre regresar al mercado internacional de deuda, lo cual es necesario para refinanciar los vencimientos de deuda soberana en dólares previstos para 2025 y años siguientes.

En verde

Los títulos de deuda soberana en dólares operó alcistas en toda la curva de vencimiento, en línea con los mercados emergentes. Este viernes, lo bonos Globales registraron ganancias diarias de hasta 3% en el mercado estadounidense, liderados por los títulos de mayor duración, como los que caducan en 2041 y 2030.

El optimismo de los inversores también se reflejó en los activos de renta variable. Los ADR argentinos en Estados Unidos operaron con alzas de hasta 8,7%, liderados por BBVA y Vista, mientras en el mercado local el índice S&P Merval avanza 1,2% en pesos y 2,6% medido en dólares al tipo de cambio contado con liquidación (CCL).

Los operadores del mercado afirman que el rally de las últimas jornadas está impulsado por trascendidos respecto a un «repo» con bancos internacionales que estaría gestionando el Gobierno para completar el pago de vencimientos de la deuda en enero, a lo que se suma el anuncio sobre la llegada de «dólares frescos» a través de financiamiento con organismos internacionales.