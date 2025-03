Riesgo país perforó los 700 puntos tras anuncio del DNU sobre el FMI

El Gobierno dijo que aprobará un DNU para acelerar la firma del programa con el FMI, aunque después tendrá que pasar por el Congreso. Ante la noticia y con un mal día en Wall Street, así respondió el mercado.

Tras el anuncio de que el presidente Javier Milei firmará un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para autorizar un nuevo endeudamiento bajo el último programa del Fondo Monetario Internacional (FMI), las acciones argentinas operaron neutras, pero los bonos subieron y el riesgo país perforó los 700 puntos.

El acuerdo con el FMI entrará en vigor de inmediato, así, el Gobierno apunta a evitar «obstáculos legislativos. Sin embargo, el Congreso tiene el poder de ratificarlo o rechazarlo. Esto se combina con una tendencia muy negativa en Wall Street, que impacta en todos los mercados.

«La volatilidad y los datos no alentadores nos dejaron un viernes flojo. El dato de empleo de EE.UU. no fue bueno y las dudas sobre el crecimiento económico, que suelen renovarse cada vez que los datos no acompañan, dejan nuevamente un mercado extranjero con bajas», dice Emilse Córdoba de Bell Bursátil.

La analista explica que el mercado local no se despega de esa tendencia negativa y, si bien es un buen dia para los bonos, las acciones acompañan la tendencia del extranjero.

Así, este viernes las acciones cayeron, arrastradas por la tendencia global. En tanto, los bonos operaron al alza. ¿Qué pasa en la bolsa que está tan volátil?

En otra jornada volátil para la renta variable global, el Merval operó neutro, subiendo 0,3% en dólares, pero cayendo 0,3%.

«Argentina tampoco tiene demasiadas noticias como para despegarse de la tendencia internacional. Y, en el corto plazo, no habrá novedades significativas, ya que el mercado espera el acuerdo con el FMI y faltan algunas semanas para que eso llegue. Mientras tanto, deberemos acostumbrarnos a la volatilidad», dice Córdoba.

En ese contexto, los papeles de las empresas argentinas que cotizan en el panel líder cedieron hasta 2% en la jornada, encabezadas por YPF y Byma y seguidas por Supervielle (SUPV), que retrocedió 1,2%.

Dentro de los papeles que subieron se destacó Transener, que trepó 3,2%, seguido por Cresud, que ganó 2,8%.

Los bonos suben

Los bonos, por su parte, también tienen un buen desempeño en los paneles, con mayoría de subas. El que más trepa es el bonar AL35, que marca un alza de 1,2%, seguida del Global 2035 (GD35), que sube 1%, y el AL41 (+0,7%).

El riesgo país cedió 22 unidades y se ubicó en los 692 puntos básicos. Marcó una fuerte corrección en los últimos tres días y, tras haberse acercado peligrosamente a los 800 (llegó a 780) la semana pasada, y este viernes logró perforar los 700 puntos.

Esto se da en un contexto de fuerte volatilidad internacional. «Día complicado nuevamente porque afuera está todo rojo en la apertura. Hay que esperar a ver qué noticias nos depara la economía estadounidense, que aún marcan datos que apuntan a una recesión», describe el analista Eric Paniagua, de Epyca Consultores a este medio.