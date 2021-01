Rincón difundió los mensajes que recibió de Jonatan Cristaldo: “Sigue pensando que estamos juntos”

Compartir

Linkedin Print

El escándalo entre Andrea Rincón, el futbolista Jonatan Cristaldo y la madre de sus hijas, Morella de las Heras, continúa creciendo. Días atrás, y ante el rumor de que la actriz tenía un vínculo con el jugador de Racing, su ex le escribió a Rincón por mensaje privado: “Hola. ¿Cómo estás? Te hago una pregunta… ¿Vos ves a mis hijos? Porque el padre me dice que los ves, que les pregunte cómo los tratás. Me dijo y lo borró. Y como no le creo nada, no sé si es verdad o qué. ‘Preguntales’, o sea que les pregunte a los nenes. Cómo voy a hacer eso si tienen tres años. La verdad te hablo como mamá, para saber con quién se quedan mis hijos. La relación que tengan ustedes no me importa, pero me dice así este pibe y me asusta”.

Ese mensaje no fue respondido y por ese motivo, Morella decidió compartir una reflexión en Instagram. “Sin motivos no puedo negarle al padre a que los vea, la ley funciona así. O sea que hasta que no le pase algo a un niño no se puede hacer nada. Triste pero real. Lo único que quería saber era si mis hijos estaban bien y no tuve respuesta. Fui muy clara que las relaciones que tenga no me importan, solo saber con quién comparten tiempo mis hijos. La historia sin fin, ¡qué castigo!”, escribió.

Días atrás, Rincón argumentó que no llegó a leerlo porque tiene casi un millón de seguidores en Instagram y no alcanza a ver todos los mensajes que recibe en privado de personas a las cuales ella no sigue. También aclaró que mantiene una relación con el futbolista, pero solo de amistad, y que desde que esta versión se hizo pública, recibe amenazas en su teléfono por parte de Morella de las Heras.

“Con este chico no tengo nada. Lo habré visto tres veces en mi vida porque es muy amigo de una pareja amiga mía que (ella) es como mi hermana. La que es muy amiga de él es como mi hermana”, indicó. Y agregó: “Esta es una historia de dos personas que no tienen por qué involucrarme a mí. Yo no tengo nada con él. Por favor te pido que desmientas esto y que, loco, no me hagan más cargo a mí. Estoy podrida ya de esto. Estoy cansada. Me levanté con el teléfono explotado y con amenazas muy violentas, muy agresivas. Yo la verdad quiero paz y tranquilidad en mi vida. Nada más”.

Sin embargo, a pesar de sus ruegos por terminar con este escándalo, la ex de Ale Sergi decidió mostrar en Los Ángeles de la Mañana los audios que el deportista le envió y en donde se dejaba en claro que no existía un vínculo sentimental entre ellos. “Que vergüenza. Recién termino de entrenar… La piba se quedó con que nosotros estábamos juntos. Está loca. Está flasheando, flasheando mal. A mí me empezó a decir que nosotros estábamos juntos. Lo único que le dije es que vos sos una mujer con todas las letras, porque me estaba diciendo un montón de barbaridades. Y nada más”, se lo escucha decir a Cristaldo.

Y siguió: “Ella sigue pensando que estamos juntos, ¿entendés? No sé de dónde habrá sacado eso. Nada, te pido mil disculpas. La verdad que me da vergüenza tener que aclarar esto”.

Compartir

Linkedin Print