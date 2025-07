Ringo Starr y su filosofía para sentirse siempre joven: «Me miro al espejo y tengo 24»

Ringo Starr, exbaterista de The Beatles, aseguró en una entrevista con el New York Times publicada el 2 de julio que, pese a acercarse a los 85 años, mantiene la misma vitalidad que en su juventud.

“Me sorprende. Me miro al espejo y tengo 24. Nunca tuve más de 24 años”, afirmó al medio estadounidense.

Su cumpleaños será el 7 de julio, y el músico reflexionó sobre cómo vive el paso del tiempo.

Consultado sobre el secreto para sostener esa energía, Starr expresó: “Amo lo que hago”. Además, compartió una anécdota de sus inicios.

“Cuando empecé, mi madre iba a los conciertos. Siempre me decía: ‘Hijo, siempre siento que eres más feliz cuando tocas la batería’. Y tenía razón. Me encanta golpear esos tambores”, relató.

En esa misma línea, el baterista destacó que su pasión por la música es el motor que lo mantiene activo.

En otro tramo de la entrevista, el músico británico destacó la importancia de vivir en el presente y la improvisación en su vida diaria.

“Vivo en el ahora. No planeé nada de esto. Me encanta la vida que se me permite vivir”, explicó.

La idea del retiro apareció en conversaciones previas. En marzo, Ringo Starr declaró a People que, tras finalizar las giras, suele pensar en abandonar los escenarios, pero sus hijos ya se mostraban exasperados por la repetición de ese discurso.

“A veces, cuando termino una gira, pienso: ‘Ya es suficiente’. Y todos mis hijos dicen: ‘Papá, nos lo has dicho los últimos diez años’. Se cansan de mí. Siento que debería ser suficiente, y de repente recibo una llamada: ‘Tenemos unos conciertos, ¿te interesan?’. Y allá vamos de nuevo”, relató.

El músico lanzó en enero un disco de country titulado Look Up y tiene previsto realizar una serie de conciertos junto a la All Starr Band en septiembre. Además, un especial grabado en el auditorio Ryman formará parte de sus actividades recientes.

En febrero pasado, The Beatles obtuvieron el Grammy a Mejor Interpretación de Rock por “Now and Then”, una demo grabada originalmente por John Lennon que fue completada por Starr, Paul McCartney y mediante tecnología de inteligencia artificial.

“No esperaba ganar, pero fue estupendo. Sentí que John estaba con nosotros”, declaró.

El vínculo entre

Paul McCartney

y Ringo Starr

El lazo entre Paul McCartney y Ringo Starr es uno de los aspectos fundamentales en la actualidad de los dos exintegrantes de The Beatles, únicos miembros vivos del legendario grupo surgido en Liverpool.

Ambos recordaron la importancia de preservar esa conexión en el perfil publicado por el New York Times.

“Con John y George ausentes, creo que nos damos cuenta de que nada es eterno. Así que nos aferramos a lo que tenemos ahora porque sabemos que es muy especial”, afirmó McCartney, de 83 años.

Y añadió: “Es algo que casi nadie más tiene. En nuestro caso, nadie más lo tiene. Solo estamos Ringo y yo, y somos las únicas personas que pueden compartir esos recuerdos”.

En diciembre de 2024, los dos músicos compartieron escenario por primera vez en cinco años. Starr se sumó a McCartney para interpretar “Helter Skelter” durante un concierto en el O2 Arena de Londres.

Pese al carácter intenso de la canción, el cantante y guitarrista reconoció haber sentido cierta emoción al reencontrarse con su amigo sobre el escenario.

Gran parte de la reflexión en torno al perfil de Starr giró en torno a su papel en el grupo y su legado como baterista. Compañeros de la industria, como Max Weinberg y Sheila E., consideraron que su influencia estuvo subestimada.

“Es absurdo y gracioso pensar que había tres grandes compositores al frente, y que el otro tuvo suerte. Eso está muy lejos de la realidad”, opinó Weinberg, quien definió la incorporación del baterista como un acierto para la banda.

Paul McCartney coincidió en el análisis y recordó: “Le preguntamos si quería sumarse a la banda y, por suerte para nosotros, aceptó”.

Aunque Starr cantó en algunos temas de The Beatles, fue el último miembro en componer canciones.

En la entrevista admitió que sus primeros intentos resultaron humorísticos, ya que solía adaptar letras viejas en lugar de crear melodías originales.

La banda editó finalmente dos temas escritos por él, “Don’t Pass Me By” y “Octopus’s Garden”, y participó como coautor en algunas otras canciones.

Sobre el vínculo con McCartney, Ringo Starr señaló en 2023 que la relación se asemeja a la de hermanos.

“Paul me quiere tanto como yo a él. Es el hermano que nunca tuve”. Sobre su paso por la banda, recordó: “Como hijo único, de pronto tuve tres hermanos. Nos apoyábamos mutuamente”.