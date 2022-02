Río Pilcomayo: una última creciente en este verano

Compartir

Linkedin Print

El actual comportamiento del Río Pilcomayo es inusual, ya se registraron 5 eventos de creciente y vaticinan que restaría una más antes que termine el verano. Se están registrando inundaciones en Bolivia y Salta.

Año a año el Río Pilcomayo arrastra toneladas de sedimento en verano ocasionando inundaciones y dejando a comunidades enteras aisladas, en localidades bolivianas y salteñas. Esta temporada su comportamiento es inusual con crecientes adelantadas que ya registran 5 eventos desde el 1 de diciembre del 2021, aseguró Luis María De La Cruz, encargado del sistema de monitoreo y alerta temprana del Río Pilcomayo, al Grupo de Medios TVO.

“La verdad que viene comportándose con crecientes muy adelantadas. Ya tuvimos, con esta que está ocurriendo ahora, 5 eventos de creciente desde el 1 de diciembre, 3 fueron bastante chicas, pero metieron ya algo de agua y 2 son muy importantes, una que ocurrió entre navidad y año nuevo, que no llegó a grandes desbordes, pero sí afectó algunos parajes y comunidades, especialmente en Bolivia y en la provincia de Salta, y esta que está ocurriendo ahora que es, en términos de altura alcanzada, similar al anterior. Un poquito más entró por la cuenca alta, pero tiene la característica que es más prolongada, la anterior tardó desde el punto más bajo hasta el pico alrededor de 5 días y ésta ya va para 9-10 días y todavía se está estabilizando en el pico. Eso lo que nos está mostrando es que es un volumen de agua mucho más grande que está entrando a pesar de que las alturas sean más o menos iguales”, explicó De La Cruz.

Esta crecida ya genera inundaciones de grandes magnitudes en Bolivia y en la provincia de Salta. Algunos parajes y comunidades, si bien no registran inundaciones, están aislados por el ingreso de agua en los caminos y rutas, por lo que requieren de asistencia por no poder cazar y pescar, o en el caso de la ganadería, para localizar y focalizar el ganado para evitar pérdidas. Por otro lado, los imposibilita a tener una atención médica adecuada ante alguna enfermedad o urgencia.

La situación es distinta en nuestra provincia ya que los canales están funcionando correctamente. De La Cruz precisó además que, “el sistema de reparto con Paraguay está funcionando bien. Paraguay se lleva una gran cantidad de agua, esto no significa que no vaya a haber desbordes, es probable que haya desbordes, pero no va a ser de la magnitud de lo que está ocurriendo en Salta”.

Con esta realidad el especialista adelantó: “Lo que vamos a tener en Formosa, en el oeste, es el ingreso de agua por las cañadas y por el monte en la zona de Santa Teresa, María Cristina y habrá que ver cómo evoluciona también la cañada que conocemos en el oeste como La Cañada del 26, eso viene de Rancho del Ñato de Alto de la Sierra. Todavía no llegó hasta ahí el agua, habrá que ver si llega o no llega, pero lo que si va a llegar es por el norte de Santa teresa y de María Cristina va a empezar a entrar agua de aquí a una semana, semana y media”.

Con la información presente, se estima que la mayor parte de este caudal de agua ingresará por los canales, reduciendo el impacto y la importancia de los desbordes afectando aún más al Bañado La Estrella que ya se encuentra colmatada con el agua que ingresó y que generó el desplazamiento de la población ganadera criolla. “El agua llegó a lugares donde no había llegado el año pasado”, añadió.

“Estimamos que en esta crecida se van a empeorar las cosas en todo el sector del Bañado hasta la ruta 28. Por la ruta 28 ya el vertedero está erogando agua desde hace 15-18 días y ya el agua está a la altura del Recreo más o menos, entre la ruta 24 y la ruta 95, ya con la creciente anterior entró mucha agua y muy adelantada nadie esperaba que el Bañado avanzara tanto en el mes de enero, normalmente eso ocurre entre el mes de enero y marzo”.

En otros sectores del oeste provincial, como Fortín Soledad, el agua ya se encuentra al pie de las defensas. “Hay un camino que se hizo entre Fortín Soledad hacia El Quemado que funciona como defensa para evitar que se corte el acceso a Fortín Soledad. Eso si no hay una creciente muy grande funciona, pero si eso que entra llega a provocar desplazamientos más importantes hacia el sur, es probable que el camino a Fortín Soledad tenga inconvenientes en algún lado, pero eso va a depender de cómo se comporta el desplazamiento del agua”, señaló al respecto.

Pese a este comportamiento adelantado que está teniendo el Río Pilcomayo, por el momento lo que está ocurriendo es que el agua se desplaza más por el norte en esa zona, o sea hacia El Descanso, “golpea contra la ruta 28 y por ahí se desplaza hacia el sur por la Cuenca del Salado y va cubriendo el sur, no está entrando de manera directa desde el oeste hacia Fortín Soledad, está entrando más desde el norte, esto por el momento le está permitiendo preservar el acceso”, detalló De La Cruz.

El detalle de lo que está ocurriendo actualmente en nuestra provincia con la crecida del río permite tomar dimensión de la situación y anticiparse a ella. “En años anteriores esto hubiera sido la primer creciente. Normalmente hasta principios de marzo tenemos posibilidades de nuevas crecientes y es muy probable que a partir de mediados de febrero ya comience un ciclo nuevo de creciente importante, porque de acuerdo a los pronósticos del servicio meteorológico de Bolivia, se esperan precipitaciones importantes a fines de la primera quincena de febrero que impactan sobre el Pilcomayo”, concluyó el encargado del sistema de monitoreo y alerta temprana del Río Pilcomayo.

Compartir

Linkedin Print