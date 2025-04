Riquelme echó a Gago de Boca luego de la derrota ante River en el clásico

El Consejo de Fútbol le comunicó la decisión esta mañana al entrenador, que ya se despidió del plantel.

A primera hora de este martes, antes del primer entrenamiento del plantel de Boca Juniors y luego de la derrota en el Superclásico ante River, Mauricio Serna, integrante del Consejo de Fútbol, anunció oficialmente que Fernando Gago dejó de ser el entrenador del equipo. El interino será Mariano Herrón, que dirigiría el próximo partido ante Tigre por el Torneo Apertura.

Chicho Serna fue el encargado de dar a conocer la noticia ante los medios presentes en el entrenamiento: “Solamente para informar que hemos tomado una decisión y es que hasta acá ha llegado Fernando Gago y su cuerpo técnico con la institución. La hemos tomado con toda la tranquilidad. No ha sido fácil porque es un hombre de la casa. Pero para eso estamos, para tomar decisiones”, señaló minutos antes de la 9 de la mañana de este martes.

“En el día de ayer, hasta altas horas de la noche, hemos buscado y encontrado la manera para que ya hoy Fernando no sea más nuestro entrenador. Estamos muy agradecidos porque ha puesto todo su empeño y ha hecho su trabajo de la mejor manera. Hay situaciones que seguramente nos han llevado a tomar una decisión final, pero el agradecimiento siempre está. Para nosotros es valioso. Como siempre lo hemos hecho acá en el club, sin misterios, somos personas normales, pero que tomamos decisiones y para eso vine a comunicarla”.

El plan de Riquelme y el Consejo es que Herrón dirija al menos la última jornada de la fase regular del Torneo Apertura el próximo fin de semana, duelo que todavía no tiene día ni horario confirmado ya que la AFA y Liga Profesional informarán el itinerario en las próximas horas. A esta hora el debate es si mantendrán al interino de cara a los octavos de final del certamen, instancia a la que el Xeneize ya está clasificado, o bien opta por contratar un nuevo DT para la misma.