Riquelme espera un gesto de Gago que se iría tras el partido contra Rosario Central

La dura derrota contra Alianza Lima y la eliminación de la Copa Libertadores sentenció la historia. La dirigencia considera que no hay vuelta atrás, a pesar de que él dice tener fuerzas para seguir. El exfutbolista cumplirá 23 partidos en el banco xeneize y llegó tras un conflicto con Chivas en México.

No hay vuelta atrás. A pesar de que Fernando Gago repitió varias veces que tiene fuerzas para seguir, en Boca consideran que su ciclo en el club está terminado. La derrota por penales contra Alianza Lima por penales y la eliminación tempranísima en Copa Libertadores, dejándolo además sin el consuelo de la Sudamericana, no sólo fue un papelón histórico sino también un mazazo institucional que obliga a decisiones fuertes. Y el primero es la salida del DT.

Pasaron más de 24 horas de la derrota contra los peruanos y la historia de Gago parece juzgada, a falta de confirmación oficial. El partido contra Rosario Central, adelantado al viernes porque se suponía que Boca jugaba la siguiente fase de la Libertadores, será la despedida del entrenador que cumplirá 23 partidos este viernes pero será la Bombonera la que ponga en palabras el aroma que nació en Brandsen 805 y sorbrevuela en el predio de Ezeiza.

El final de Gago lo tienen claro todos menos el propio entrenador, ¿por qué dirigirá contra Rosario Central? La pregunta se responde con otro interrogante: si no está Gago, ¿contra quién descargará su bronca la gente?

Fue triste la imagen del adiós de Gago en Racing, con todo el Cilindro insultando al exfutbolista de la Selección Argentina que saltó de Argentina al Real Madrid. Había ganado dos títulos en la Academia, promoviendo muchos jóvenes y conquistando a sus detractores a fuerza de instalar una identidad de juego. Perdió una liga en forma insólita y más tarde un clásico que precipitó su despido. Esa misma postal puede repetirse en Boca, a pesar de que en comparación parezca breve su estadía: así de inmenso fue el fracaso de este dia y vuelta copero.

Racing disfrutó y sufrió a Gago, y luego recibió a un Gustavo Costas que arrasó su aura ganadora. ¿Quién puede ser el Costas de Boca? Hay varios nombres en la lista de posibles e imposibles, como casi siempre que se abre esa vacante en uno de los dos bancos más calientes del fútbol argentino: Gabriel Heinze, Gerardo Martino, Guillermo Barros Schelotto, Gabriel Milito, José Pekerman y Luis Zubeldía, todos técnicos de jerarquía y actualidad incierta.

Juan Román Riquelme no habló en forma pública pero entre el presidente y su cuestionado Consejo de Fútbol ya le bajaron el pulgar a Gago: en la intimidad se habla de Mariano Herrón, que viajó a Santa Fe para dirigir a la Reserva contra Unión, para volver a salir como bombero una vez que se resuelva su salida.

La Bombonera dará su veredicto contra Central, líder de la Zona B e invicto en el Torneo Apertura. Riquelme mirará todo desde su palco, consciente de que el «Que se vayan todos» que bajó desde las tribunas marcó un antes y un después a su ciclo como dirigente, que se inició en diciembre de 2019, que cumplirá dos años sin títulos, pero nunca estuvo tan señalado.

La dinámica en el Mundo Boca es conocida: cuando un DT no cumple con las expectativas comienza el desgaste. «El fútbol es así», explican a modo de argumento. Lo padecieron Miguel Angel Russo (59 partidos), Sebastián Battaglia (57), Hugo Ibarra (36), Jorge Almirón (43) y Diego Martínez (45). En esta oportunidad además habrá consecuencias económicas: además del esfuerzo que superó los 25 millones de dólares en el mercado de pases, perderse la Libertadores lo hará perderse de posibles beneficios por 33 millones de dólares.