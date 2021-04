Rita Ora grabó con David Guetta y Khea: “Es maravilloso haber involucrado a gente de todo el mundo en un mismo proyecto”

Compartir

La cantante y actriz habló con Teleshow de su EP titulado “Bang!”, un trabajo “experimental, producto del aislamiento”.

En pieles de pole dancer, con un vestido típico de lo que antes se conocía como Yugoslavia o luciendo un sencillo atuendo urbano que resalta por sus anillos de oro: Rita Ora va de una jaula de cristal de un cabaret de Ámsterdam, a estar sentada del lado de acompañante de una pick-up derruida, para luego caminar por los callejones de un barrio de monoblocks grises en Bulgaria. Cambia el escenario, cambia el vestuario, pero sigue siendo ella, la cantante que nació hace 30 años en lo que hoy es Prístina, la capital de Kosovo. Y en un mini film de casi cinco minutos resume los 11 que componen Bang!, su último EP: un trabajo multicultural basado en el pop y la electrónica, zurcido junto al joven dj Imanbek -oriundo de Kazajstán- y del que participan el francés David Guetta, el trapstar argentino Khea y el ascendente rapero estadounidense Gunna.

“Definitivamente fue todo un desafío, porque obviamente no nos podíamos ver unos a otros en la ‘vida real’. En el principio me sentí disconforme con eso. Pero bueno, lo dejé a un lado y tuve que aprender a grabarme a mí misma, me armé un estudio en mi habitación… Fue una vuelta a lo básico. Y, en realidad, terminó siendo muy bueno haberlo hecho así, porque me di cuenta de que aprendí a hacer cosas nuevas y a ser más autosuficiente”, le contó Rita a Teleshow, en videollamada desde la misma habitación en donde concibió el álbum, condicionada por la pandemia y obligada a hacer teletrabajo aplicado a su música.

“Bang! es, básicamente, un trabajo experimental, producto del aislamiento. Se trata de mis amigos y yo, pasándola realmente bien haciendo música. Nos juntamos a través de la tecnología, porque todos necesitábamos un escape, así que decidimos hacer productivo el tiempo”, definió la cantante que también es actriz -participó de la adaptación al cine de la saga Cincuenta sombras- e ícono fashion. “En este EP hay un montón de gente: está Khea, que justamente es argentino, Imanbek, David Guetta, Gunna y yo. Somos cinco personas y hay solo cuatro canciones. Es maravilloso que se haya involucrado gente de todas partes del mundo en un mismo proyecto”, agregó.

“Trabajar con Imanbek fue maravilloso, porque nunca había hablado antes con él y soy muy fan de lo suyo. Y lo loco es que él no habla nada en inglés, así que nos conectamos 100% con la música. Lo amo, me encanta su sonido, creo que es verdaderamente fresco y nuevo. Siempre amé trabajar con artistas nuevos, así como también está bueno hacerlo con quienes están desde hace más tiempo. Pero lo de Imanbek es muy excitante y creo que a todo el mundo también le gusta”, explicó Ora sobre el trabajo del dj y productor. A la vez, consideró que trabajar con un experimentado como David Guetta “fue genial. Él es muy divertido, muy apasionado, tiene mucha energía. Amo tener en este trabajo a ambas puntas del espectro: un fresco y joven dj, como Imanbek, y alguien como David Guetta, con todos sus hits. Pienso que así cubrimos las dos áreas y fue hermoso ver a los dos trabajar juntos”.

En ese sentido, Rita aseguró que “en la música electrónica y bailable encuentro mucha inspiración. Y cada vez que saqué música, desde el 2012 en adelante, trabajé con muchos djs: Alesso, Avicii, Kygo, Tiesto, Calvin Harris; ahora, Guetta e Imanbek. El house y el dance siempre están en mi música”.

Acerca de la decisión de acompañar la música con un short film, Rita contó que la idea nació de sus ganas de “narrar una nueva historia y quiero que la gente entre en este mundo nuevo y diferente conmigo. Y por eso quise hacer esta mini película. Creo que quedó muy bien, me encantan todos los outfits que elegimos para mí. Imanbek y yo somos de Europa del Este, entonces queríamos representar de dónde somos. Lo filmamos en Bulgaria, con una estética muy propia de Europa del Este. En definitiva, es una utopía muy concreta”.

Consultado por su participación en el trabajo de Rita, Khea le envió a Teleshow un mensaje algo políticamente correcto, acorde a su actual desarrollo internacional. “Estoy muy contento de participar en este proyecto junto a artistas tan grandes y poder seguir compartiendo mi música de manera global. La canción me gusta mucho y espero que a la gente también”, dijo sobre “Mood”, tema del que recientemente se estrenó una versión acústica y en la que las voces de ambos se aprecian de una manera más directa.

Por su parte, Rita dice ser “una fan de Khea, vengo viendo su desarrollo. Y es el más cool: amo su estilo, su sonido, creo que tiene una energía maravillosa. Y está en ‘Mood’: en esa canción, para mí, es como mi alter ego. Está buenísima, de hecho él también está en el comienzo del short film. Yo quería a alguien que fuera cool y valiente, su energía era perfecta. Y estoy muy feliz de que lo haya hecho y que me haya dicho que sí para hacer esto juntos. Su estrofa está realmente buena”.

El aislamiento obligado por la pandemia detuvo la marcha de muchas giras alrededor del mundo. Del 1 al 10, Rita dice extrañar un “¡10, 11, 12!” el hecho de volver a presentarse en vivo. “Es un poco aburrido esto, se perdió algo del ‘trabajo pesado’ que implicaba ver gente, estar en contacto con los fans, estar arriba del escenario, transpirar… ¡extraño transpirar, extraño salir al escenario y escuchar el grito del público! No puedo esperar por volver a salir de gira”, cerró.

