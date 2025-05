Ritondo: «La pelea interna privó al PRO de ser gobierno en 2023»

El diputado nacional Cristian Ritondo analizó el escenario político en la provincia de Buenos Aires y las negociaciones entre el PRO y La Libertad Avanza de cara a las elecciones. Consultado sobre el estado de las conversaciones, Ritondo admitió que “hay buena predisposición”, pero reconoció que aún no se han resuelto los principales escollos.

“Lo primero es ponerse de acuerdo en qué tipo de provincia se quiere para el futuro”, explicó el legislador en diálogo con Radio Rivadavia, señalando que todavía se encuentran en una etapa inicial de diálogo. En este contexto, se refirió también a la presencia de Santiago Caputo en la cena de la Fundación Libertad como un posible gesto de acercamiento a Karina Milei, quien sería más reticente a una alianza.

Respecto a la conformación de listas legislativas ante la suspensión de las PASO en la provincia, Ritondo confirmó que La Libertad Avanza insiste en que el primer lugar sea para José Luis Espert, lo que podría relegar a dirigentes del PRO. “Nosotros vamos a hacer valer la territorialidad que tiene el PRO”, afirmó.

En un pasaje clave de la entrevista, Ritondo hizo una fuerte autocrítica sobre el pasado reciente del espacio: “La pelea interna privó al PRO de ser gobierno en 2023”, sentenció, en referencia a las divisiones que impidieron una estrategia unificada.

Por último, expresó que un eventual acuerdo con La Libertad Avanza no debe dejar afuera a ningún sector con peso territorial: “La gente no se perdonaría que le dejemos nuevamente la provincia servida a Kicillof”, concluyó.