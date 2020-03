Rivaldo dijo que Lautaro Martínez no es la solución del Barcelona y pidió por la llegada de una megaestrella

Compartir

El Barcelona se encamina a una renovación. Luego de varias temporadas con frustraciones a nivel europeo, siendo la Champions League del 2015 la última que conquistó, y con modificaciones de entrenadores que no han generado el golpe anímico deseado, la dirigencia entiende que un cambio general en el vestuario es la única manera para lograr que el cuadro catalán vuelva a alzarse con la Orejona.

El primer apuntado es Lautaro Martínez, artillero del Inter de Milan, quien llegó como una apuesta del conjunto italiano en 2018 y hoy se ha ganado un lugar en el equipo titular. Incluso, el club español ya realizó una oferta que fue rechazada y se espera que pronto realice otra.

Pero según Rivaldo, quien estuvo cinco temporadas en el Barcelona entre 1997 y 2002, etapa durante la cual marcó 130 goles, la dirigencia va por mal camino. “Lautaro apenas tiene 22 años y todavía necesita evolucionar y ganar experiencia pese a que es un buen jugador que podría convertirse en un futbolista top en el futuro», declaró en diálogo con Betfair.

Por eso, pidió que el, desembolso millonario lo hagan por una estrella ya consagrada: “El Barcelona debería hacer un esfuerzo financiero por Neymar ahora que parece que el PSG está dispuesto a aceptar ofertas realistas. Un fichaje así no sería arriesgado”.

“Neymar tiene 28 años y todavía mucho fútbol por delante en su carrera. Sería un fichajazo, porque conoce el club y tiene una personalidad brutal que le permite marcar las diferencias sin miedo alguno a compartir protagonismo con Messi”.

Rivaldo insistió con que el Barcelona debe apostar al último tridente que le dio la Champions League, Messi-Suárez-Neymar: “Creo que necesita centrarse sobre todo en traerle de vuelta para volver a armar la delantera demoledora que tenía en el pasado”.

El ahora jugador del PSG tuvo su pico de rendimiento en el Barcelona, club la que llegó en 2013 y se marchó en 2017, con el objetivo de ser él el líder de un equipo que conquistase Europa, algo que aún no sucedió. Desde su arribo a Francia, el hombre surgido del Santos ha sido noticia por escándalos, lesiones y problemas de vestuario, por lo que hace un tiempo que pretende regresar al elenco culé.

Según informó Mundo Deportivo esta semana, el equipo catalán hizo le realizó al Inter de Milan un impactante ofrecimiento por Lautaro Martínez: 70 millones de euros y las fichas del lateral Nelson Semedo y del mediocampista Arturo Vidal, quien a principios de año había sido pretendido por el conjunto milanés. Sin embargo, este primer acercamiento habría sido rechazado.

Según Transfermarkt, la ficha del portugues, de 26 años, vale 40 millones de euros, mientras que el chileno, de 32, cuesta 14 millones de euros. Siguiendo este lineamiento, la oferta del Barcelona sería de 124 millones, por encima de la cláusula de salida.

Además, según aseguró el portal catalán Sport, el club intentará reforzarse con hasta cinco jugadores de cara al próximo período de transferencias pero para ello deberá vender y hacerse de dinero y espacio en lo que respecta al tope salarial. En total serán ocho los nombres que tengan el cartel de “transferible” en la próxima ventana de fichajes de junio. De poder ubicar a los candidatos en otros equipos, el cuadro azulgrana se haría de 344 millones de euros, según el valor de mercado de ellos en Trasnfermarkt. Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Junior Firpo, Samuel Umtiti, Philippe Coutinho, Neto, Martin Braithwaite y Anotine Griezmann, son los nombres que integran esa carpeta.