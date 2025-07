River acelera para ejecutarla cláusula de Maxi Salas

En Núñez tienen la decisión de pagar los Є 8M netos porque Gallardo pretende tener al punta este miércoles en el Camp.

Mientras Gustavo Costas lo piensa en el 11 titular de Racing mañana ante San Martín de San Juan por la Copa Argentina, Marcelo Gallardo lo espera en el Camp de Ezeiza como parte del plantel de River que retomará los entrenamientos luego del Mundial de Clubes. Por eso, en las oficinas del Monumental aceleraron para cerrar el pase de Maximiliano Salas mediante el pago de la cláusula de rescisión de ocho millones de euros netos.

El traspaso está resuelto. De hecho, los directivos del CARP se comunicaron con sus pares de Avellaneda para comunicarles que Maxi procederá a ejecutar la cláusula en las próximas horas. Así, lo más problable es que el atacante no se entrene esta mañana con Racing ni forme parte de la delegación que luego para disputar el partido ante San Martín (SJ) en el Estadio Provincial Juan Gilberto Funes. De esta manera, Gallardo logrará un objetivo de que Salas se convierta en refuerzo de River antes de que Salas parta con el plantel de Costas rumbo a San Luis.

Como los intentos de Jorge Brito y compañía de negociar con Diego Milito no tuvieron avances, porque el presidente de Racing no quiere sentar precedentes, en Núñez entendieron que no les quedaba otra opción que recurrir al pago de los 8M netos del monto de salida del correntino de 27 años, a quien el Muñeco pretende cuanto antes para cubrir la baja de Sebastián Driussi (por el esguince severo en su tobillo izquierdo) más allá de que los médicos de River creen que el Gordo estará en condiciones de volver a las canchas en tres semanas y, por ende, llegar en plenitud para la ida de octavos de la Copa en Asunción, el 14 de agosto.

El deseo de Salas

Lógicamente, la decisión del jugador resultó fundamental para este acelerado avance de River: Salas ya le explicó a Costas su deseo de ponerse la Banda y de ser dirigido por Gallardo, además de que en Núñez firmará un contrato mucho más atractivo del que le estaba ofreciendo Racing para su renovación. De hecho, el propio futbolista es quien debe ejecutar la cláusula, un hecho que ya generó reacciones negativas en los fanas de la Academia que lo bajaron automáticamente del pedestal al que lo habían ubicado tras el histórico título de la Copa Sudamericana 2024 y el de la Recopa 2025.

Con esta movida en el mercado, Gallardo contará con un punta potente y agresivo con llegada al gol, una función similar a la que cumplió Rodrigo Mora en el campeón de la Sudamericana 2014 y Libertadores 2015, y el Oso Pratto en la eterna Copa 2018 con la final con Boca en Madrid. Sólo es cuestión de horas para que Maxi Salas se convierta oficialmente en refuerzo de River en una operación en la que club decide abrirse del pacto de caballeros entre los directivos y la AFA para que ningún club argentino le saque jugadores a otra institución local a través de la cláusula.

Gallardo está obsesionado con sumar a Salas cuanto antes para acelerar el proceso de adaptación de Maxi al grupo y al estilo futbolístico del equipo. Sabe que el punta necesita la mayor cantidad de entrenamientos posibles con el resto del plantel antes del estreno en el Clausura (el 13 de julio contra Platense en el Monumental) para que llegue en su mejor forma al mata-mata contra Libertad en la Copa.

Una posibilidad es que el deté lo utilice como extremo izquierdo en el rol que viene cumpliendo Colidio en el habitual 4-3-3, aunque Salas también puede moverse por la zona que ocupaba Mastantuono, también con perfil cambiado, o como referente de área, pese a que en esa posición no puede explotar su valiosa movilidad en espacios amplios.

De todos modos, es un tema que el Muñe definirá cuando pueda trabajar en campo con el punta que seguramente marcará un antes y un después en la relación institucional entre River y Racing. Porque Maxi sale o Salas para Núñez.