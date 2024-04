River-Boca: los duelos que escribirán la historia del Superclásico de la Copa de la Liga

River Plate y Boca Juniors se enfrentarán este domingo en el Superclásico por los cuartos de final de Copa de la Liga en Córdoba. Si bien ni Demichelis ni Diego Martínez confirmaron a sus once titulares, asoman varios duelos que podrán inclinar la balanza para uno u otro. El encuentro se jugará desde las 15.30 (ARG/URU) 14:30 (CHI) y 13:30 (COL/ECU/PER), en el Estadio Mario Alberto Kempes y se podrá disfrutar por ESPN Premium.

Hay varios nombres en carpeta que tendrán el destino del partido en sus pies. Por el lado de Boca, destacan Edinson Cavani y Miguel Merentiel por su letalidad en el área, Zenón en la creación y Pol y Equi Fernández en el medio. Además, los defensores centrales jugarán un papel importante dependiendo de si juega Borja o no. Y Advíncula viene siendo una pieza clave por derecha.

En River, en cambio, Colidio viene de brillar con un hat-trick frente a Instituto y Echeverri es una fija por su explosión y su clase en la creación. Y en el fondo, Paulo Díaz deberá demostrar su calidad para ser un bastión defensivo y controlar a una delantera difícil.

Los principales duelos

con los que contará el

River-Boca

Paulo Díaz vs. Cavani

Pese a que fue reemplazado por precaución en el entretiempo del triunfo de River ante Instituto por una molestia en la rodilla izquierda, el defensor chileno seguramente juegue y tenga una tarea compleja a la hora de neutralizar al delantero uruguayo, que viene en una linda racha. A diferencia de la temporada pasada, el delantero se convirtió en una pieza clave con la llegada de Diego Martínez al banco, y viene siendo decisivo en los partidos del Xeneize. Enfrente tendrá a un zaguero que es una garantía en el fondo, probado, rápido y fuerte por arriba y por abajo, con quien ya tuvo algún cruce en el pasado. El problema para Díaz residirá en intentar no enfrentar directamente a Cavani. Si el delantero sale a jugar lejos del área, el chileno tiene una ventaja y una desventaja: significará que Boca no logra hacer su juego y por eso el 10 debe retroceder. Pero, el 10 sabe moverse bien y llegar justo para rematar, al igual que Miguel Merentiel, lo que representa un problema a la hora de contener a su marca. Y el chileno sabe que Cavani, si llega en libertad al área, es letal. El uruguayo maneja ambos perfiles y lo demostró con su golazo ante Godoy Cruz que le dio la clasificación al Xeneize.

Colidio vs. Lema

Será un duelo de características de futbolistas muy marcadas. Colidio es rápido y goleador, Lema es más lento y más fuerte. El espacio que tenga cada uno en el terreno de juego definirá al ganador. Si Colidio cuenta con espacio para correr, le causará varios problemas al zaguero. Pero si Boca se ordena y juega más cerca de su arco, a Colidio le costará gravitar más. Y ni hablemos del juego aéreo, el punto más fuerte del zaguero.

La ventaja comparativa con la que cuenta el delantero de River es que llega al encuentro en un gran estado de forma tras haberle marcado tres goles a Instituto que le dieron la clasificación al equipo a cuartos de final.

Rojo vs. Borja

Si llega, el delantero colombiano tendrá un duelo especial con el experimentado zaguero en el que se sacarán chispas. Tanto el atacante como el lateral devenido central son futbolistas que se hacen muy fuertes en el área, y además Borja llega como goleador de esta Copa de la Liga, con 12 tantos en 12 encuentros. La situación de Rojo es más particular, porque es un futbolista que se ganó su lugar en el once luego del conflicto de Nicolás Valentini con la directiva del club por el que se decidió que no juegue. Y hay algunos indicios que indican que el zaguero llega con poco rodaje, además de los minutos. Frente a Godoy Cruz, cometió un error con un pase atrás corto a Chiquito Romero y le cometió una falta al delantero con el brazo que iba a presionar. Pudo haber sido expulsado.

El colombiano, en tanto, tiene otro problema que es la molestia muscular que acarrea. Una sobrecarga en el isquiotibial derecho lo marginó del triunfo de River frente a Instituto y en el Millonario lo esperarán hasta último momento para contar con él. De hecho, el entrenador Martín Demichelis dijo ser «optimista» de poder contar con el atacante. Pero para el equipo no es un detalle que juegue o no, sino un factor que podría cambiar toda la dinámica del partido por los cambios que podría acarrear su presencia en el partido para ambos equipos.

Zenón vs. Villagra y Aliendro

Un interesante duelo será el de Kevin Zenón, el armador de Boca, que tendrá que demostrar para qué está en un partido trascendental para el futuro del equipo en la Copa de la Liga. Llegado de Unión en verano, Zenón viene deslumbrando a los hinchas xeneizes y tendrá la oportunidad de elaborar juego en el Superclásico, pero dependerá no solo de su equipo, sino de lo que hagan Villagra y Aliendro. Ambos futbolistas vienen siendo de la partida en el River de Demichelis, aunque se habla de que Nicolás Fonseca podría meterse en el equipo. Si Zenón interviene mucho en el juego significará que Boca domina o impone condiciones; de lo contrario, será un problema.

Echeverri vs. Equi y

Pol Fernández

El Diablito es la joya del River de Demichelis, y con apenas 18 años viene dando qué hablar a pesar de que aún no es indiscutido en el once inicial. El chaqueño es encarador y suele aportarle una frescura al equipo que le cuesta encontrar durante largos pasajes del partido. Hace apenas días, le marcó su primer gol en el plano internacional a Nacional por CONMEBOL Libertadores, con un derechazo muy esquinado desde lejos que le hizo imposible reaccionar al arquero. Es, sin dudas, el jugador a controlar para Boca. Y mucho de lo que hagan los Fernández en el medio, para neutralizarlo sin y con la pelota, será de vital importancia, sobre todo teniendo en cuenta que no contarán con la dinámica y piernas de Cristian Medina, suspendido por expulsión.

Ante la baja de una fija para Boca en el medio, tanto Equi como Pol deberán manejar la posesión en esa parte de la cancha y comenzar las ofensivas Xeneizes, para que Echeverri no entre en juego.